Космічний зонд NASA "Вояджер-1", який перебуває на відстані близько 26 млрд км від Землі, припинив передавати наукові та технічні дані, надсилаючи лише порожній радіосигнал. Про це повідомляє NASA, пише УНН.

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Фахівці виявили несправність 14 листопада, за 5 днів до того, як космічний апарат мав досягти історичного рубежу – відстані в 1 світловий день від Землі.

Попри проблеми зі зв'язком, інженери за допомогою радіосигналу та розрахунків траєкторії підтвердили досягнення цієї позначки. Тепер сигналу із Землі потрібно 24 години, щоб досягти апарата.

Скільки ще зможе працювати "Вояджер-1"

49-річний космічний зонд, запущений у вересні 1977 року, наразі рухається міжзоряним простором зі швидкістю близько 61 000 км/год.

Із 10 наукових приладів, якими спочатку обладнали апарат, залишилися лише 2 – магнітометр і детектор плазмових хвиль.

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Фахівці очікують, що радіоізотопні джерела живлення зонда вичерпають свої можливості у 2030-х роках, хоча наукові прилади можуть припинити роботу ще раніше. Водночас команда NASA сподівається, що апарат вдасться зберегти працездатним щонайменше до його 50-річчя у вересні 2027 року.

Спочатку місію "Вояджера-1" та його двійника "Вояджера-2" розраховували лише на 5 років. Обидва апарати вже залишили межі геліосфери та продовжують свою подорож міжзоряним простором.

Приблизно через 40 000 років "Вояджер-1" наблизиться до іншої зірки, однак на той момент він уже давно не функціонуватиме.

Зонд Voyager-1 досяг відстані одного світлового дня від Землі