Космический зонд NASA «Вояджер-1», находящийся на расстоянии около 26 млрд км от Земли, прекратил передавать научные и технические данные, отправляя лишь пустой радиосигнал. Об этом сообщает NASA, пишет УНН.

Подробности

Специалисты обнаружили неисправность 14 ноября, за 5 дней до того, как космический аппарат должен был достичь исторического рубежа — расстояния в 1 световой день от Земли.

Несмотря на проблемы со связью, инженеры с помощью радиосигнала и расчётов траектории подтвердили достижение этой отметки. Теперь сигналу с Земли требуется 24 часа, чтобы достичь аппарата.

Сколько ещё сможет работать «Вояджер-1»

49-летний космический зонд, запущенный в сентябре 1977 года, сейчас движется в межзвёздном пространстве со скоростью около 61 000 км/ч.

Из 10 научных приборов, которыми изначально оснастили аппарат, остались только 2 — магнитометр и детектор плазменных волн.

NASA удалось изменить траекторию астероида — детали "космической спецоперации"

Специалисты ожидают, что радиоизотопные источники питания зонда исчерпают свои возможности в 2030-х годах, хотя научные приборы могут прекратить работу ещё раньше. В то же время команда NASA надеется, что аппарат удастся сохранить в рабочем состоянии как минимум до его 50-летия в сентябре 2027 года.

Изначально миссию «Вояджера-1» и его близнеца «Вояджера-2» рассчитывали всего на 5 лет. Оба аппарата уже покинули пределы гелиосферы и продолжают своё путешествие в межзвёздном пространстве.

Примерно через 40 000 лет «Вояджер-1» приблизится к другой звезде, однако к тому моменту он уже давно не будет функционировать.

Зонд Voyager-1 достиг расстояния в один световой день от Земли