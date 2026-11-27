Самый удалённый космический аппарат человечества «Вояджер-1» перестал передавать научные данные после почти 50 лет работы
Киев • УНН
Самый удалённый аппарат NASA посылает лишь пустой сигнал с расстояния 26 млрд км. Инженеры надеются сохранить его до сентября 2027 года.
Космический зонд NASA «Вояджер-1», находящийся на расстоянии около 26 млрд км от Земли, прекратил передавать научные и технические данные, отправляя лишь пустой радиосигнал. Об этом сообщает NASA, пишет УНН.
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Специалисты обнаружили неисправность 14 ноября, за 5 дней до того, как космический аппарат должен был достичь исторического рубежа — расстояния в 1 световой день от Земли.
Несмотря на проблемы со связью, инженеры с помощью радиосигнала и расчётов траектории подтвердили достижение этой отметки. Теперь сигналу с Земли требуется 24 часа, чтобы достичь аппарата.
Сколько ещё сможет работать «Вояджер-1»
49-летний космический зонд, запущенный в сентябре 1977 года, сейчас движется в межзвёздном пространстве со скоростью около 61 000 км/ч.
Из 10 научных приборов, которыми изначально оснастили аппарат, остались только 2 — магнитометр и детектор плазменных волн.
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Специалисты ожидают, что радиоизотопные источники питания зонда исчерпают свои возможности в 2030-х годах, хотя научные приборы могут прекратить работу ещё раньше. В то же время команда NASA надеется, что аппарат удастся сохранить в рабочем состоянии как минимум до его 50-летия в сентябре 2027 года.
Изначально миссию «Вояджера-1» и его близнеца «Вояджера-2» рассчитывали всего на 5 лет. Оба аппарата уже покинули пределы гелиосферы и продолжают своё путешествие в межзвёздном пространстве.
Примерно через 40 000 лет «Вояджер-1» приблизится к другой звезде, однако к тому моменту он уже давно не будет функционировать.
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