Дочь депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова, который называл Запад дьяволом и призывал усилить патриотическое воспитание российской молодежи, отпраздновала помолвку в столице Франции. Об этом сообщает российское издание 59.ru, пишет УНН.

Детали

София Плотникова, которая ведет блог в Instagram на английском языке, в октябре опубликовала фотографии из Парижа. На них девушка демонстрирует кольцо с крупным камнем на фоне Эйфелевой башни, а праздничный стол украшают красные розы и большой золотистый торт.

В то же время ее отец в январе 2023 года призывал усилить цензуру и убеждал российскую молодежь не брать пример с американцев и европейцев.

Продолжается борьба между дьяволом и Богом. Дьявол — это Запад — заявлял депутат.

Антизападная риторика не мешала депутату отдыхать в Европе

Сам Плотников, по информации местных СМИ, ранее отдыхал во Франции, Италии, Дубае и на Мальдивах. Он также задекларировал долю квартиры в Испании, 8 земельных участков, 2 дома и автомобиль Rolls-Royce Ghost. Его доход в последней доступной декларации составил 221 млн рублей.

Подобные случаи среди российских политиков не единичны. Дочь депутата Госдумы Алексея Журавлева, который угрожал странам НАТО, училась в Лондоне и Вене и вышла замуж за австрийца. А сын депутата Алексея Чепы, который обвинял НАТО в русофобии, владел виллой в испанской Марбелье.

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