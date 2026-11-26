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Сильные дожди, ветры, наводнения и высокие приливы охватили восточное и западное побережья США, вызвав транспортный коллапс и отмену как минимум двух масштабных праздничных парадов в честь Дня благодарения, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

На Восточном побережье власти Филадельфии решили убрать парад в честь Дня благодарения с улиц города; вместо этого мероприятие пройдет в формате «альтернативного телевизионного события».

В Нью-Йорке парад Macy’s, известный своими огромными надувными фигурами, перенесли на субботу. По предварительным оценкам, повторное наполнение этих фигур гелием будет стоить 1,7 миллиона долларов.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в нескольких регионах штата из-за сложных погодных условий.

«Я призываю всех быть готовыми, сохранять бдительность, следить за новостями и соблюдать осторожность», — заявила она.

Мэр Нью-Йорка в своем обращении к путешественникам посоветовал «закладывать дополнительное время на дорогу и быть очень осторожными. Отправляйтесь в путь раньше и будьте готовы к тому, что, возможно, придется задержаться в дороге дольше, чем планировалось. Ни один пункт назначения не стоит того, чтобы рисковать собственной безопасностью».

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В штате Нью-Джерси губернатор Мики Шеррилл объявила чрезвычайное положение на всей территории штата. Она обратилась к жителям с просьбой «избегать поездок по дорогам после начала шторма и строго соблюдать все указания местных властей, включая приказы об эвакуации».

В Атлантик-Сити жителей районов, подверженных подтоплениям, настоятельно призвали добровольно эвакуироваться.

«Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Это больше похоже на тропический шторм, чем на обычный северо-восточный шторм», — отметил мэр Атлантик-Сити Марти Смолл-старший.

На Западном побережье сильные ветры и аномально высокие приливы вызвали подтопление населенных пунктов, привели к объявлению предупреждений о наводнениях, а также разрушили часть муниципального пирса в городе Пасифика-Бич (Калифорния).

Власти предупредили местных жителей, что «в воде или на берегу могут оказаться обломки конструкций или мусор. Если вы заметите такие предметы, не прикасайтесь к ним, а сообщите об этом соответствующим службам».

К северу от Сан-Франциско власти округа Марин объявили предупреждение о возможной эвакуации для жителей прибрежных районов в Стинсон-Бич. Сообщается, что высокие волны, ожидаемые в течение дня, могут привести к попаданию воды и обломков на дороги и в жилые дома.

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует, что шторм повлияет на авиасообщение в аэропортах восточной части страны — со Дня благодарения до утра пятницы. Неблагоприятные авиационные условия включают ограниченную видимость, усиление турбулентности, сильный ветер и обледенение самолетов.

FlightAware сообщил о 596 задержках рейсов в пределах США, в США или из США в четверг и о 844 отменах. В среду было задержано более 6000 рейсов.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что прибрежные штормы станут вызовом для праздничных поездок. «Если вы летите, не спешите в аэропорт и оставайтесь на связи со своей авиакомпанией, чтобы получать последние обновления», — написал он в публикации на X.

Даффи сказал, что понимает и сочувствует «неудобствам, которые любая потеря времени причиняет путешественникам, которые, вполне понятно, стремятся быть со своими семьями, но нашим главным приоритетом всегда будет ваша безопасность».

Предупреждения и наблюдения в связи с зимними штормами также были опубликованы для некоторых районов Миссури и Иллинойса; ожидается до 13 дюймов снега в районе Сент-Луиса к четвергу днем.

Южная Флорида столкнется с еще одним днем непрерывных дождей, наводнений и возможных торнадо. По данным Национальной метеорологической службы в Майами, в районах вокруг Майами ожидается от 2 до 4 дюймов осадков, а в отдельных районах — от 5 до 6 дюймов.

Торнадо прошел по земле в Бойнтон-Гарденс в округе Палм-Бич, в 25 милях к северу от Мар-а-Лаго, где Дональд Трамп празднует этот праздник.

С другой стороны, к вечеру воскресенья над центральными/южными Скалистыми горами усилится область высокого давления, а ясное небо и слабый ветер станут причиной предупреждений о заморозках в южной части Нью-Мексико и юго-восточной Аризоне. Также действует предупреждение о заморозках в некоторых районах западного Техаса.