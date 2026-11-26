Кабинет министров утвердил меры по обеспечению готовности и заблаговременного реагирования в городах с численностью населения более 100 тыс. человек на случай разрушения или вывода из строя канализационных насосных станций. Потребителей будут призывать экономить воду и меньше сливать сточных вод, предусматривается развертывание пунктов разлива питьевой воды, а также власти должны определить зоны, очередность и графики ограничений или перерывов в водоснабжении. Об этом говорится в распоряжении правительства №1240-р от 23 ноября, передает УНН.

Детали

"С целью обеспечения устойчивости систем жизнеобеспечения городов с численностью населения более 100 тыс. человек в условиях военного положения, заблаговременной подготовки и согласованных действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и исполнителей услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотведению на случай разрушения или вывода из строя канализационных насосных станций, предотвращения переполнения сетей и сооружений водоотведения, недопущения негативного воздействия на окружающую природную среду и удовлетворения приоритетных потребностей населения и объектов критической инфраструктуры: утвердить перечень мер по обеспечению готовности и заблаговременного реагирования в городах с численностью населения более 100 тыс. человек на случай разрушения или вывода из строя канализационных насосных станций", — говорится в распоряжении.

Согласно распоряжению, областные администрации и КГГА во взаимодействии с органами местного самоуправления и тепло-водоканалами "с целью инженерно-технической подготовки к возможному разрушению или выводу из строя канализационных насосных станций заблаговременно, до наступления аварийной или чрезвычайной ситуации" должны определить перечень критически важных канализационных насосных станций, а также границы соответствующих бассейнов канализования.

Также разработать и утвердить для каждой критически важной канализационной насосной станции план реагирования, предусмотрев наличие и готовность запорно-регулирующей арматуры, обходных линий (байпасов) и мобильных перекачивающих установок. Станции должны обеспечить генераторами, запасом топлива, мобильными насосами и обходными трубами (байпасами). Также заранее определят места, куда можно временно сливать сточные воды в случае полной остановки насосов.

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Ведомства также "с целью заблаговременной подготовки мер по снижению нагрузки на системы централизованного водоотведения со стороны промышленных потребителей, а в случае возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации" должны безотлагательно проверить сети и определить предприятия, которые сливают наибольшее количество сточных вод. Также необходимо будет составить график, согласно которому предприятия смогут сливать стоки по очереди. Это нужно, чтобы в случае остановки насосной станции трубы не переполнились и справились с объемом воды.

"При формировании соответствующих графиков отведения сточных вод учитывать необходимость обеспечения безопасного функционирования или контролируемой остановки технологических процессов, потребностей в воде для пожаротушения и непрерывной работы объектов критической инфраструктуры. Довести информацию о подготовленных графиках отведения сточных вод до сведения соответствующих промышленных потребителей не позднее 48 часов с момента их утверждения и обеспечивать их своевременный пересмотр в зависимости от фактического состояния систем централизованного водоотведения", — отмечается в распоряжении.

Чтобы уменьшить нагрузку на канализацию, министерства, областные администрации и КГГА должны подготовить специальные графики работы для государственных и коммунальных учреждений (школ, административных зданий, коммунальных учреждений) на случай аварии на насосных станциях.

Согласно этим графикам, все процессы, где расходуется много воды (например, прачечные), временно перенесут на те часы, когда нагрузка на местные трубы является наименьшей.

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Также для населения и других потребителей должны подготовить алгоритмы информирования об экономном водопользовании, определить зоны, очередность и графики возможных ограничений водоснабжения, разработать схемы развертывания пунктов разлива питьевой воды и маршруты доставки питьевой и технической воды.

Также в областях и Киеве во взаимодействии с Минразвития, Минэкономики, Госэкоинспекцией, Госводагентством и органами местного самоуправления создаются постоянно действующие межведомственные рабочие группы по координации мероприятий по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере питьевой воды, водоснабжения и водоотведения. Они должны собирать, обобщать и сверять информацию об учетных, договорных и разрешительных документах субъектов хозяйствования, а в случае выявления признаков уголовных правонарушений безотлагательно информировать правоохранительные органы.

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