Пентагон заявил о наращивании производства Patriot на фоне задержек для Украины
Киев • УНН
США работают с Европой и Украиной над наращиванием производства Patriot и укреплением цепочек поставок. НАТО признаёт ограниченные запасы перехватчиков.
В Пентагоне заявили, что США работают над расширением промышленного сотрудничества с европейскими партнёрами и Украиной, чтобы наращивать производство систем Patriot и укреплять цепочки поставок. Так в Пентагоне прокомментировали "Голосу Америки" сообщения в СМИ о задержках со стороны США поставок перехватчиков для систем Patriot Украине, пишет УНН.
С самого начала правительство США поддерживало усилия, направленные на углубление промышленного сотрудничества и укрепление глобальных цепочек поставок для наращивания производства существующих и запланированных модификаций системы Patriot. Для реализации этого обязательства Министерство войны осуществляло ряд параллельных мероприятий, чтобы ускорить трансатлантическое промышленное сотрудничество с европейскими партнёрами и Украиной в сфере систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, и продолжает эту работу по сей день
В то же время ведомство прямо не подтвердило и не опровергло сообщения о задержках с поставками ракет-перехватчиков для Украины.
20 октября, комментируя вопрос о том, задерживает ли Пентагон передачу Украине ракет-перехватчиков для Patriot, оплаченных странами-союзниками, глава Пентагона Пит Хегсет также заявил об ограниченных запасах.
"Мы никоим образом не изменили свой подход к украинцам, но, конечно, когда речь идёт о таких вещах, как ракеты-перехватчики, мы хотим сделать всё, чтобы у наших собственных войск их было в максимальном количестве", — указывал он.
Что говорят в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CNN 24 ноября заявил, что перехватчики продолжают поступать в Украину, но признал, что существует проблема ограниченных запасов.
"Европейцы могут отправить свои системы Patriot. США без каких-либо промедлений соглашаются с этим. Что касается PAC-3, то США дали соответствующие обещания в рамках пакетов помощи PURL (американское оборудование для Украины, которое оплачивают Канада и европейские страны — ред.). Эти ракеты-перехватчики PAC-3 поставляются, как и было обещано. Конечно, все мы хотели бы, чтобы в Украину поступало больше таких ракет — как из США, так и из Европы, — но мы также понимаем, что запасы ограничены".
Генеральный секретарь НАТО добавил, что США и европейские партнёры в настоящее время изучают этот вопрос, чтобы выяснить, что можно сделать в данной ситуации.
Контекст
Ранее издание Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники написало, что поставки Украине примерно 60 ракет-перехватчиков Patriot задерживаются из-за отсутствия одобрения министра войны США Пита Хегсета.
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По данным издания, ракеты уже оплатили европейские партнёры. Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября также заявил о задержке с поставками.
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