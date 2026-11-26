В Пентагоне заявили, что США работают над расширением промышленного сотрудничества с европейскими партнёрами и Украиной, чтобы наращивать производство систем Patriot и укреплять цепочки поставок. Так в Пентагоне прокомментировали "Голосу Америки" сообщения в СМИ о задержках со стороны США поставок перехватчиков для систем Patriot Украине, пишет УНН.

С самого начала правительство США поддерживало усилия, направленные на углубление промышленного сотрудничества и укрепление глобальных цепочек поставок для наращивания производства существующих и запланированных модификаций системы Patriot. Для реализации этого обязательства Министерство войны осуществляло ряд параллельных мероприятий, чтобы ускорить трансатлантическое промышленное сотрудничество с европейскими партнёрами и Украиной в сфере систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, и продолжает эту работу по сей день - заявили в Пентагоне 25 ноября.

В то же время ведомство прямо не подтвердило и не опровергло сообщения о задержках с поставками ракет-перехватчиков для Украины.

20 октября, комментируя вопрос о том, задерживает ли Пентагон передачу Украине ракет-перехватчиков для Patriot, оплаченных странами-союзниками, глава Пентагона Пит Хегсет также заявил об ограниченных запасах.

"Мы никоим образом не изменили свой подход к украинцам, но, конечно, когда речь идёт о таких вещах, как ракеты-перехватчики, мы хотим сделать всё, чтобы у наших собственных войск их было в максимальном количестве", — указывал он.

Что говорят в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CNN 24 ноября заявил, что перехватчики продолжают поступать в Украину, но признал, что существует проблема ограниченных запасов.

"Европейцы могут отправить свои системы Patriot. США без каких-либо промедлений соглашаются с этим. Что касается PAC-3, то США дали соответствующие обещания в рамках пакетов помощи PURL (американское оборудование для Украины, которое оплачивают Канада и европейские страны — ред.). Эти ракеты-перехватчики PAC-3 поставляются, как и было обещано. Конечно, все мы хотели бы, чтобы в Украину поступало больше таких ракет — как из США, так и из Европы, — но мы также понимаем, что запасы ограничены".

Генеральный секретарь НАТО добавил, что США и европейские партнёры в настоящее время изучают этот вопрос, чтобы выяснить, что можно сделать в данной ситуации.

Контекст

Ранее издание Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники написало, что поставки Украине примерно 60 ракет-перехватчиков Patriot задерживаются из-за отсутствия одобрения министра войны США Пита Хегсета.

В Пентагоне ещё не одобрили ракеты для Patriot, которые уже выделены Украине - FT

По данным издания, ракеты уже оплатили европейские партнёры. Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября также заявил о задержке с поставками.

Гегсет до сих пор не одобрил выделение Украине ракет для систем Patriot — Зеленский