Фото: Bloomberg

В Нью-Йорке из-за прогнозируемых штормовых ветров впервые в истории перенесли традиционный парад Macy's в День благодарения, который в этом году должен был состояться в сотый раз. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Организаторы объявили, что вместо четверга, 26 ноября, праздничное мероприятие проведут в субботу, 28 ноября. Начало парада запланировали на 8:30 по местному времени

Причиной беспрецедентного решения стал прогноз метеорологов, которые предупреждают о порывах ветра скоростью до 97 км/ч. В таких условиях управление гигантскими воздушными шарами, являющимися главным украшением парада, будет представлять опасность.

Безопасность наших участников и зрителей является нашим главным приоритетом – заявили в Macy's.

Почему организаторы опасаются сильного ветра

В 1997 году во время парада сильный порыв ветра отбросил гигантский воздушный шар в форме персонажа "Кот в шляпе" на фонарный столб, в результате чего пострадали зрители. После этого городские власти ввели строгие ограничения на запуск воздушных шаров при неблагоприятных погодных условиях.

За всю историю парада организаторы лишь однажды полностью отказались от запуска воздушных шаров из-за погоды — в 1971 году. В 2019 году из-за сильного ветра их запускали на меньшей высоте.

Нынешний парад Macy's станет юбилейным, 100-м по счету.

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