Умерла первая немецкая супермодель Верушка, отца которой казнили за заговор против Гитлера
Киев • УНН
Верушка умерла после карьеры в мировой моде и появления на 800 обложках журналов. Ее отца казнили за участие в заговоре против Гитлера.
Умерла легендарная немецкая модель Верушка, украсившая сотни журнальных обложек и ставшая одной из самых известных фигур мировой моды 1960-х годов. Об этом сообщает «Медуза», пишет УНН.
Детали
Верушка родилась в 1939 году в Кёнигсберге (ныне Калининград) в дворянской семье. Когда будущей супермодели было 5 лет, её отца казнили за участие в заговоре против Адольфа Гитлера.
Семья потеряла своё имущество, а после окончания Второй мировой войны некоторое время жила в лагерях для беженцев.
От лагерей для беженцев до мировых подиумов
Верушка приобрела мировую известность в 1960-х годах. Она сотрудничала с известными фотографами Ричардом Аведоном, Ирвингом Пенном и Франко Рубартелли.
К 1970 году модель успела сняться для 800 журнальных обложек. Она также попробовала себя в кинематографе, сыграв саму себя в фильме итальянского режиссёра Микеланджело Антониони «Фотоувеличение».
Немецкое издание Vogue называет Верушку первой немецкой супермоделью.
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