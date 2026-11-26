Умерла легендарная немецкая модель Верушка, украсившая сотни журнальных обложек и ставшая одной из самых известных фигур мировой моды 1960-х годов. Об этом сообщает «Медуза», пишет УНН.

Детали

Верушка родилась в 1939 году в Кёнигсберге (ныне Калининград) в дворянской семье. Когда будущей супермодели было 5 лет, её отца казнили за участие в заговоре против Адольфа Гитлера.

Семья потеряла своё имущество, а после окончания Второй мировой войны некоторое время жила в лагерях для беженцев.

От лагерей для беженцев до мировых подиумов

Верушка приобрела мировую известность в 1960-х годах. Она сотрудничала с известными фотографами Ричардом Аведоном, Ирвингом Пенном и Франко Рубартелли.

К 1970 году модель успела сняться для 800 журнальных обложек. Она также попробовала себя в кинематографе, сыграв саму себя в фильме итальянского режиссёра Микеланджело Антониони «Фотоувеличение».

Немецкое издание Vogue называет Верушку первой немецкой супермоделью.

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