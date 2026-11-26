Заместитель министра иностранных дел рф Сергей Рябков заявил, что трехсторонние переговоры по завершению войны в Украине не зашли в тупик, однако дата следующего раунда пока неизвестна. Об этом сообщил сам Рябков, пишет УНН.

Детали

По его словам, российская сторона готова продолжать переговоры в формате, в котором состоялись встречи в Абу-Даби 10–11 ноября.

Рябков также утверждает, что во время этих встреч американская и украинская делегации получили подробное описание возможных рамок будущего урегулирования войны.

В Москве высказались об участии Европы в переговорах

Комментируя возможное привлечение европейских стран к переговорному процессу, Рябков заявил, что ему ничего не известно о соответствующих контактах.

В то же время российский дипломат пригрозил, что выдвижение европейской тройкой условий для визита в Москву якобы сведет на нет ее шансы на диалог. Кроме того, Рябков анонсировал новые контакты между Россией и США по вопросам, которые остаются предметом разногласий в двусторонних отношениях. Конкретных сроков их проведения он не назвал.



Никаких договорённостей о завершении войны без согласия Украины и Европы не будет — Кушнер