Если вам кажется, что все вокруг смотрят или транслируют контент о Grand Theft Auto VI, у YouTube есть официальные доказательства. Об этом пишет Mashable, передает УНН.

Детали

В своем блоге во вторник, 24 ноября, компания подробно описала колоссальное влияние получившего признание критиков блокбастера от Rockstar Games на онлайн-пространство, объявив, что в день релиза видео с названием GTA 6 на YouTube набрали более 3,5 миллиарда просмотров по всему миру.

На сегодняшний день, согласно имеющимся данным, контент из серии Grand Theft Auto на YouTube набрал более 900 миллиардов просмотров, при этом видео, посвященные GTA 6, получили 40 миллиардов просмотров еще до дня релиза.

Наряду с ютуберами, стримеры на Twitch и Kickstarter побили рекорды по количеству просмотров контента GTA 6 в день запуска. По данным платформы Streams Charts, на Twitch было зафиксировано 2,5 миллиона просмотров, а на Kick — 1,31 миллиона (платформа зафиксировала 3,22 миллиона просмотров на YouTube, что меньше, чем сообщает компания), что в сумме составляет 7,91 миллиона одновременных зрителей GTA.

Для сравнения, 24-часовой рекорд по количеству просмотров одного видео на YouTube по-прежнему принадлежит суперзвездам K-pop BTS, чей клип "Butter" 2021 года набрал 108,2 миллиона просмотров за один день, побив собственный рекорд в 101,1 миллиона просмотров.

Однако GTA 6 может претендовать на рекорд по количеству просмотров за 24 часа дебютного немузыкального видео благодаря первому трейлеру, выпущенному в декабре 2023 года: 93 миллиона просмотров за 24 часа.

Чтобы отметить новости о стриминге, YouTube добавил несколько функций на тему GTA 6 в YouTube Live, в частности экранные звезды "Розыска" (Wanted Stars) (звезды, которые появляются в игре, если полиция расследует действия главных героев Джейсона и Люсии), а также эффект Shorts, позволяющий создателям использовать фоны Вайс-Сити (Vice City).

Напомним

В четверг, 18 ноября, Grand Theft Auto VI официально вышла после 13 лет ожидания. Первыми игру опробовали в Новой Зеландии, где шутер вышел в 13:00. На стриминговых платформах просмотры прохождения сюжетной линии достигали около 2 млн зрителей.

Grand Theft Auto VI установила абсолютный рекорд индустрии развлечений, принеся $3,79 млрд за первый день продаж. Эта сумма превысила общие кассовые сборы любого фильма за все время его проката.

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