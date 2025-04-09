Венгрия стала единственной страной ЕС, выступившей против введения пошлин в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. ЕС одобрил пошлины на товары США на €21 млрд.
Евросоюз одобрил пошлины на товары из США в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Эти меры усилят торговую войну между ЕС и США, затронув экспорт обеих сторон.
Китай пообещал принять меры для защиты прав и интересов после введения США 104% пошлины. Пекин готов бороться до конца, если США будут настаивать на своем давлении.
Урсула фон дер Ляйен призвала Китай помочь Украине и смягчить последствия таможенной войны, инициированной США. Также обсуждена поддержка реформированной торговой системы.
Трамп не откажется от тарифного плана, ища способы успокоить партнеров. Союзники бьют тревогу из-за возможных последствий для экономики и цен.
Евросоюз планирует ввести контрмеры против пошлин США уже 15 апреля для первого пакета, а с 15 мая заработают пошлины для остальных товаров.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится расширить бизнес с другими странами из-за тарифов США. Также создается рабочая группа для мониторинга демпинга на рынках ЕС.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложил США нулевые тарифы на промышленные товары и готов к контрмерам. Вьетнам также хочет снизить пошлины для США до нуля.
Премьер Словакии обвинил послов ЕС в отказе почтить 80-летие освобождения Братиславы из-за присутствия посла рф. Он назвал их поведение недипломатичным.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в сложной ситуации из-за планов перевооружения Европы и роли ЕС в отношении Украины, пытаясь сохранить коалиционное правительство.
Франция и Германия настаивают на агрессивном ответе ЕС на новые тарифы США, рассматривая нацеливание на американские технологии и услуги для защиты интересов Евросоюза.
Еврокомиссар Марош Шефчович заявил об инициировании переговоров с США в ответ на новые пошлины. ЕС готов к диалогу, но не будет сидеть сложа руки, если не достигнет справедливого соглашения.
Пошлины США в 10% для Украины несущественны из-за малого объема торговли. Эксперты предупреждают, что экономическая политика Трампа может спровоцировать мировой кризис, особенно для самой Америки.
Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европы защищать свои интересы в ответ на повышение таможенных пошлин США. В то же время ЕС открыт к конструктивным переговорам.
Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что россия может быть готова к нападению на страны ЕС уже через пять лет. Он призвал ЕС подготовиться к возможной агрессии.
Евросоюз рассматривает ответные меры против США из-за новых пошлин Трампа. Брюссель может нацелиться на американские услуги, такие как банки и технологические компании.
Евросоюз готов ответить на возможные тарифы США широким спектром мер, включая санкции против американских технологических компаний. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула готовность к решительным контрмерам.
Премьер-министр Словакии Фицо рассказал о разговоре с фон дер Ляйен, где она выразила недовольство его переговорами с Трампом. Впоследствии Фицо назвал это иронией, намекая на возможные торговые меры США против ЕС.
В Еврокомиссии заявили, что им неизвестно об обсуждении Урсулой фон дер Ляйен с Фридрихом Мерцем возобновления "Северных потоков". ЕС привержен отказу от российского топлива.
Переговоры в Париже завершились, о чем свидетельствует отъезд первых лидеров. Участники публиковали обновления в социальных сетях, а Макрон планирует обратиться к СМИ.
Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортные автомобили в США со 2 апреля. Решение вызвало обеспокоенность в ЕС, который оценивает последствия.
Еврокомиссия призвала Сербию провести реформы, включая свободу СМИ и борьбу с коррупцией, на фоне массовых протестов. Вучич заявил о приверженности пути в ЕС.
Франция предлагает ЕС впервые применить "антипринудительный инструмент" против США, если Трамп использует пошлины для изменения политики блока. Решение зависит от действий США 2 апреля.
Кир Стармер анонсировал встречи для планирования военных аспектов миротворческого контингента в Украине. Обсудят сухопутные, морские, воздушные вопросы и восстановление.
В кремле заявили, что Европа становится "партией войны", поскольку страны ЕС усиливают оборону. ЕС одобрил план перевооружения на 800 млрд евро из-за угрозы со стороны россии.
Еврокомиссия планирует отозвать проект директивы об отмене сезонного перевода часов из-за отсутствия консенсуса в Совете ЕС. Окончательное решение ожидается через несколько месяцев.
Еврокомиссия выделила Украине дополнительный транш в 1 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Средства будут погашены за счет доходов от обездвиженных активов рф.
Главы Евросовета и Еврокомиссии выразили поддержку Украине, подчеркнув необходимость справедливого мира. Это произошло после разговора Трампа с путиным о прекращении огня.
Шесть стран ЕС призвали Брюссель срочно разработать четкую дорожную карту для вступления Украины в блок. Это происходит на фоне опасений, что Венгрия пытается подорвать шансы Украины.
Председатель Еврокомиссии заявила, что россия расширяет военно-промышленные мощности и готовится к конфронтации с европейскими демократиями. Европе необходимо сохранять бдительность в отношении военных амбиций рф.