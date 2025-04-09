Урсула фон дер Ляйен

россия может быть готова к нападению на одну или несколько стран через пять лет? В ЕС озвучили новый тревожный прогноз

Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что россия может быть готова к нападению на страны ЕС уже через пять лет. Он призвал ЕС подготовиться к возможной агрессии.