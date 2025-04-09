Урсула фон дер Ляйен

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27742 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 40100 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 46829 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 53867 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66222 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56149 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55479 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118906 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81563 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225688 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
59%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86126 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19498 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16421 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15233 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 16880 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86296 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118912 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225690 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402843 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395319 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10761 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15338 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16533 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19615 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74993 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Урсула фон дер Ляйен

Новости по теме

Венгрия единственной выступила против пошлин ЕС в ответ на тарифы Трампа

Венгрия стала единственной страной ЕС, выступившей против введения пошлин в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. ЕС одобрил пошлины на товары США на €21 млрд.

Экономика • 14:39 • 11021 просмотра

ЕС одобрил пошлины на товары США на €21 млрд из-за тарифов Трампа на металлы

Евросоюз одобрил пошлины на товары из США в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Эти меры усилят торговую войну между ЕС и США, затронув экспорт обеих сторон.

Экономика • 9 апреля, 13:31 • 9446 просмотра

Китай будет принимать решительные меры для защиты своих интересов: Пекин отреагировал на 104% пошлины

Китай пообещал принять меры для защиты прав и интересов после введения США 104% пошлины. Пекин готов бороться до конца, если США будут настаивать на своем давлении.

Экономика • 9 апреля, 08:36 • 5286 просмотра

Фон дер Ляйен обсудила с премьером Китая мир в Украине и риски торговой войны

Урсула фон дер Ляйен призвала Китай помочь Украине и смягчить последствия таможенной войны, инициированной США. Также обсуждена поддержка реформированной торговой системы.

политика • 8 апреля, 12:10 • 9816 просмотра

Трамп непоколебим в вопросе пошлин: стремится «изменить ткань» США

Трамп не откажется от тарифного плана, ища способы успокоить партнеров. Союзники бьют тревогу из-за возможных последствий для экономики и цен.

Новости Мира • 8 апреля, 07:07 • 5052 просмотра

ЕС введет первый пакет ответных мер против пошлин США 15 апреля, а следующий 15 мая - Шефчович

Евросоюз планирует ввести контрмеры против пошлин США уже 15 апреля для первого пакета, а с 15 мая заработают пошлины для остальных товаров.

Экономика • 7 апреля, 16:01 • 11402 просмотра

Европейский Союз сосредоточится на глобальной торговле за пределами США

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится расширить бизнес с другими странами из-за тарифов США. Также создается рабочая группа для мониторинга демпинга на рынках ЕС.

Экономика • 7 апреля, 15:22 • 12390 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложил США нулевые тарифы на промышленные товары и готов к контрмерам. Вьетнам также хочет снизить пошлины для США до нуля.

Экономика • 7 апреля, 14:36 • 174800 просмотра

Фицо сравнил дипломатов ЕС с детьми из-за их отсутствия на мероприятии ко дню освобождения Братиславы

Премьер Словакии обвинил послов ЕС в отказе почтить 80-летие освобождения Братиславы из-за присутствия посла рф. Он назвал их поведение недипломатичным.

политика • 5 апреля, 11:06 • 15626 просмотра

Между ЕС и США: Мелони пытается сохранить коалицию на фоне вопросов по Украине и перевооружению Европы - Politico

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в сложной ситуации из-за планов перевооружения Европы и роли ЕС в отношении Украины, пытаясь сохранить коалиционное правительство.

политика • 3 апреля, 14:39 • 10653 просмотра

Германия и Франция настаивают на более агрессивном ответе на новые тарифы США – Bloomberg

Франция и Германия настаивают на агрессивном ответе ЕС на новые тарифы США, рассматривая нацеливание на американские технологии и услуги для защиты интересов Евросоюза.

Экономика • 3 апреля, 12:25 • 9567 просмотра

"Не будем сидеть сложа руки": еврокомиссар по торговле инициирует переговоры с США на фоне тарифного обострения

Еврокомиссар Марош Шефчович заявил об инициировании переговоров с США в ответ на новые пошлины. ЕС готов к диалогу, но не будет сидеть сложа руки, если не достигнет справедливого соглашения.

Новости Мира • 3 апреля, 11:22 • 7739 просмотра
Эксклюзив

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

Пошлины США в 10% для Украины несущественны из-за малого объема торговли. Эксперты предупреждают, что экономическая политика Трампа может спровоцировать мировой кризис, особенно для самой Америки.

Экономика • 3 апреля, 09:14 • 374285 просмотра

Президент Еврокомиссии отреагировала на пошлины США: Европа готова к защите своих интересов, но и открыта к диалогу

Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европы защищать свои интересы в ответ на повышение таможенных пошлин США. В то же время ЕС открыт к конструктивным переговорам.

Экономика • 3 апреля, 04:03 • 4714 просмотра

россия может быть готова к нападению на одну или несколько стран через пять лет? В ЕС озвучили новый тревожный прогноз

Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что россия может быть готова к нападению на страны ЕС уже через пять лет. Он призвал ЕС подготовиться к возможной агрессии.

политика • 2 апреля, 13:54 • 18718 просмотра

ЕС готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США из-за мегапошлин Трампа - СМИ

Евросоюз рассматривает ответные меры против США из-за новых пошлин Трампа. Брюссель может нацелиться на американские услуги, такие как банки и технологические компании.

Экономика • 1 апреля, 18:30 • 14917 просмотра

"Все инструменты на столе": в ЕС готовят ответ на "тарифные войны" Трампа

Евросоюз готов ответить на возможные тарифы США широким спектром мер, включая санкции против американских технологических компаний. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула готовность к решительным контрмерам.

Новости Мира • 1 апреля, 10:34 • 12106 просмотра

Фицо признался, что фон дер Ляйен его "ужасно отругала" из-за переговоров с Трампом: в соцсети он уточнил ситуацию

Премьер-министр Словакии Фицо рассказал о разговоре с фон дер Ляйен, где она выразила недовольство его переговорами с Трампом. Впоследствии Фицо назвал это иронией, намекая на возможные торговые меры США против ЕС.

Новости Мира • 31 марта, 16:31 • 22508 просмотра

В ЕС снова заговорили о "Северном потоке" на фоне переговоров рф с США: что известно и что говорят в Еврокомиссии и Германии

В Еврокомиссии заявили, что им неизвестно об обсуждении Урсулой фон дер Ляйен с Фридрихом Мерцем возобновления "Северных потоков". ЕС привержен отказу от российского топлива.

Экономика • 28 марта, 15:09 • 773173 просмотра

Саммит "коалиции желающих" в Париже завершается, лидеры покидают Елисейский дворец

Переговоры в Париже завершились, о чем свидетельствует отъезд первых лидеров. Участники публиковали обновления в социальных сетях, а Макрон планирует обратиться к СМИ.

Война • 27 марта, 12:48 • 21340 просмотра

США введут 25% пошлину на импортные авто со 2 апреля

Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортные автомобили в США со 2 апреля. Решение вызвало обеспокоенность в ЕС, который оценивает последствия.

Новости Мира • 26 марта, 22:45 • 17538 просмотра

На фоне рекордных протестов в Сербии лидеры ЕС призывают президента Вучича решиться на коренные реформы

Еврокомиссия призвала Сербию провести реформы, включая свободу СМИ и борьбу с коррупцией, на фоне массовых протестов. Вучич заявил о приверженности пути в ЕС.

Новости Мира • 26 марта, 07:39 • 12365 просмотра

Франция хочет "самого мощного инструмента" ЕС против США в случае новых пошлин: Bloomberg узнал, о чем идет речь

Франция предлагает ЕС впервые применить "антипринудительный инструмент" против США, если Трамп использует пошлины для изменения политики блока. Решение зависит от действий США 2 апреля.

Новости Мира • 22 марта, 13:39 • 21101 просмотра

Премьер Британии анонсировал новые встречи для планирования "миротворческой миссии" в Украине

Кир Стармер анонсировал встречи для планирования военных аспектов миротворческого контингента в Украине. Обсудят сухопутные, морские, воздушные вопросы и восстановление.

Война • 22 марта, 01:03 • 24245 просмотра

Настрой на милитаризацию: в кремле обеспокоены, что Европа усиливает свои военные возможности

В кремле заявили, что Европа становится "партией войны", поскольку страны ЕС усиливают оборону. ЕС одобрил план перевооружения на 800 млрд евро из-за угрозы со стороны россии.

политика • 20 марта, 12:47 • 13718 просмотра

В ЕС могут отменить перевод часов: что известно о решении

Еврокомиссия планирует отозвать проект директивы об отмене сезонного перевода часов из-за отсутствия консенсуса в Совете ЕС. Окончательное решение ожидается через несколько месяцев.

Новости Мира • 20 марта, 10:29 • 110070 просмотра

Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС за счет замороженных активов рф

Еврокомиссия выделила Украине дополнительный транш в 1 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Средства будут погашены за счет доходов от обездвиженных активов рф.

Экономика • 20 марта, 08:46 • 10539 просмотра

Лидеры ЕС решительно поддержали Украину после разговора Трампа с путиным

Главы Евросовета и Еврокомиссии выразили поддержку Украине, подчеркнув необходимость справедливого мира. Это произошло после разговора Трампа с путиным о прекращении огня.

политика • 19 марта, 12:38 • 18800 просмотра

Шесть стран ЕС призывают к ускорению членства Украины - Politico

Шесть стран ЕС призвали Брюссель срочно разработать четкую дорожную карту для вступления Украины в блок. Это происходит на фоне опасений, что Венгрия пытается подорвать шансы Украины.

политика • 19 марта, 09:43 • 13092 просмотра

Урсула фон дер Ляйен заявила, что россия готовится к конфликтам со странами Европы

Председатель Еврокомиссии заявила, что россия расширяет военно-промышленные мощности и готовится к конфронтации с европейскими демократиями. Европе необходимо сохранять бдительность в отношении военных амбиций рф.

политика • 18 марта, 16:36 • 65249 просмотра