ЕС отказался от идеи предоставить Канаде статус ассоциированного члена из-за возражений Германии и Франции — Politico

Страны Европейского союза решили отказаться от предложения предоставить Канаде статус "ассоциированного члена" ЕС. Против такой формулировки выступили несколько государств, в частности Германия, Франция и Греция. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и проект совместного заявления ЕС и Канады, пишет УНН.

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Идею ассоциированного членства Канады в сентябре 2026 года выдвинула председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако это предложение стало неожиданностью для части государств — членов Евросоюза.

В предыдущем проекте декларации предполагалось, что Брюссель и Оттава к саммиту 2027 года разработают концепцию ассоциированного членства Канады, которая должна была углубить экономическое сотрудничество и стратегическое партнерство.

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После возражений отдельных стран формулировки изменили. Вместо ассоциированного членства в обновленном документе говорится о создании "еще более тесной ассоциации" между Канадой и ЕС без обретения полноценного членства.

В то же время, по информации Politico, Брюссель не отказывается от планов существенно расширить сотрудничество с Оттавой в экономической сфере, вопросах безопасности и стратегической автономии.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что для его страны важны не формальные названия будущих отношений, а их практические результаты.

Хорошая новость заключается в том, что конкретные названия или терминология не имеют значения. Важно то, как это изменит жизнь канадцев – подчеркнул Карни.

Обновленный текст совместной декларации подготовили накануне саммита ЕС–Канада в Монреале. На момент публикации Politico документ еще нуждался в окончательном согласовании.

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