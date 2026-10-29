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ЕС отказался от идеи предоставить Канаде статус ассоциированного члена из-за возражений Германии и Франции — Politico

Киев • УНН

 • 2122 просмотра

ЕС заменил идею ассоциированного членства Канады форматом более тесной ассоциации после возражений Германии, Франции и Греции. Сотрудничество планируют углубить.

ЕС отказался от идеи предоставить Канаде статус ассоциированного члена из-за возражений Германии и Франции — Politico

Страны Европейского союза решили отказаться от предложения предоставить Канаде статус "ассоциированного члена" ЕС. Против такой формулировки выступили несколько государств, в частности Германия, Франция и Греция. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и проект совместного заявления ЕС и Канады, пишет УНН.

Подробности

Идею ассоциированного членства Канады в сентябре 2026 года выдвинула председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако это предложение стало неожиданностью для части государств — членов Евросоюза.

В предыдущем проекте декларации предполагалось, что Брюссель и Оттава к саммиту 2027 года разработают концепцию ассоциированного членства Канады, которая должна была углубить экономическое сотрудничество и стратегическое партнерство.

ЕС предлагает Канаде другой формат сотрудничества

После возражений отдельных стран формулировки изменили. Вместо ассоциированного членства в обновленном документе говорится о создании "еще более тесной ассоциации" между Канадой и ЕС без обретения полноценного членства.

В то же время, по информации Politico, Брюссель не отказывается от планов существенно расширить сотрудничество с Оттавой в экономической сфере, вопросах безопасности и стратегической автономии.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что для его страны важны не формальные названия будущих отношений, а их практические результаты.

Хорошая новость заключается в том, что конкретные названия или терминология не имеют значения. Важно то, как это изменит жизнь канадцев

– подчеркнул Карни.

Обновленный текст совместной декларации подготовили накануне саммита ЕС–Канада в Монреале. На момент публикации Politico документ еще нуждался в окончательном согласовании.

Лидеры ЕС 26–27 ноября обсудят финансирование для Украины на 2027 год и следующий бюджет Евросоюза21.10.26, 20:53 • 4152 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Марк Карни
Европейская комиссия
Оттава
Европейский Союз
Брюссель
Канада
Франция
Греция
Германия
Урсула фон дер Ляйен