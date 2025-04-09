Президент Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения в Венесуэле сроком на 60 дней. Это позволит принять меры для стабилизации экономики и поддержки социального сектора.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко ответил госсекретарю США Марко Рубио из-за его предупреждения о последствиях агрессии против Гайаны. Территориальный спор между странами продолжается с XIX века.
Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт венесуэльской нефти, что может затронуть Китай и Индию. Каракас назвал это актом агрессии, но США готовы к переговорам.
Администрация Трампа отменили лицензию Chevron на деятельность в Венесуэле из-за отсутствия прогресса в реформах. Компания должна прекратить экспорт нефти и все операции до 3 апреля.
Дональд Трамп аннулирует лицензию Chevron на экспорт нефти из Венесуэлы с 1 марта. Решение связано с невыполнением Венесуэлой демократических условий и договоренностей по депортации.
После переговоров с США Венесуэла согласилась принять обратно своих граждан без документов. Среди депортированных могут быть лица, связанные с криминальными группировками.
Трамп заявил о договоренности с Венесуэлой по приему депортированных граждан и предоставлению транспорта. Соглашение достигнуто после встречи спецпредставителя США с Мадуро, несмотря на непризнание его президентства.
Администрация Трампа отменила статус временной защиты для более 600 тысяч венесуэльцев в США. Это произошло несмотря на то, что Байден продлил этот статус на 18 месяцев из-за гуманитарного кризиса в Венесуэле.
Команда новоизбранного президента США Трампа заявляет о намерении сменить режим в Венесуэле. Советники сравнивают возможное устранение Мадуро с недавним свержением Асада и рассматривают невоенные методы воздействия.
Министерство иностранных дел Украины присоединилось к позиции ЕС о непризнании третьей «инаугурации» Николаса Мадуро в Венесуэле. На фоне массовых протестов Мадуро начал новый президентский срок до 2031 года.
Венесуэла временно закрыла общую границу с Бразилией после того, как Николас Мадуро вступил на третий президентский срок. Закрытие продлится до следующего понедельника, причины решения официально не комментируются.
США и ЕС ввели новые санкции против восьми венесуэльских чиновников из-за репрессий режима Мадуро. Госдеп США увеличил вознаграждение до $25 млн за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал свой третий президентский срок до 2031 года на фоне массовых протестов. Инаугурация состоялась под усиленной охраной, а западные страны ввели новые санкции против венесуэльских чиновников.
Венесуэльские власти не располагают информацией об украинском гражданстве задержанных лиц, о которых заявлял Мадуро. МИД Украины проверяет информацию через дипломатические каналы и послов-партнеров.
Президент Венесуэлы сообщил о задержании семи «наемников» - двух американцев и пяти человек из Украины и Колумбии. Мадуро не предоставил доказательств обвинений, заявив лишь о «высококалиберных» специалистах.
Венесуэла прекращает дипломатические отношения с Парагваем и отзывает своих дипломатов. Решение принято после заявления президента Парагвая Сантьяго Пеньи о поддержке венесуэльской оппозиции.
Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала венесуэльцев выйти на протесты 9 января против инаугурации Мадуро. Акция станет ответом на спорные результаты президентских выборов, состоявшихся 28 июля.
Правительство Мадуро объявило вознаграждение за информацию о местонахождении лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Оппозиционер планирует вернуться в Венесуэлу 10 января, чтобы вступить в должность президента вместо Мадуро.
Власти Венесуэлы объявили вознаграждение за информацию о местонахождении Эдмундо Гонсалеса, который настаивает на своей победе на выборах. Оппозиционер находится в Испании и обещает вернуться для принятия президентской присяги.
Эдмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо получили премию Сахарова 2024 за борьбу за демократию в Венесуэле. Гонсалес принял награду лично, а Мачадо выступила по видеосвязи.
Венесуэльские силовики в капюшонах заблокировали посольство Аргентины, где скрываются 6 оппозиционеров. Над зданием летают дроны, а телефонная связь прервана.
Правительство Николаса Мадуро начало расследование против лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.
В 80 департаментах Франции фермеры протестуют против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Аграрии требуют изменить договор из-за несоблюдения климатического соглашения и неравных условий производства.
Власти Венесуэлы освободили 225 человек, арестованных во время протестов против переизбрания Мадуро. Правозащитные организации подтвердили освобождение 107 политических заключенных.
Во время визита вице-премьера рф в Каракас подписаны новые соглашения о сотрудничестве в разведке и энергетике. Венесуэла остается одним из немногих союзников рф и поддерживает ее позицию в войне против Украины.
Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес Уррутия стали лауреатами премии Сахарова 2024 года. Награда присуждена за их борьбу за восстановление демократии в Венесуэле.
Президент США Джо Байден заявил, что поддержит новые выборы в Венесуэле. Ранее с таким предложением выступил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.
Президент Венесуэлы Мадуро требует жестких действий властей после протестов против его переизбрания. Оппозиция призывает к новому 'глобальному' митингу 17 августа, оспаривая результаты выборов.
Оппозиция Венесуэлы объявила всемирный день протеста 17 августа, чтобы поддержать свою победу на последних выборах. Лидер оппозиции призывает выйти на улицы Венесуэлы и мира, несмотря на объявление Мадуро победителем.
Президент Венесуэлы Мадуро приказал заблокировать доступ к соцсети X на 10 дней. Это решение принято после того, как его победа на выборах была широко оспорена, а многие страны признали победителем оппозиционного кандидата.