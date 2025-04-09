Николас Мадуро

Венесуэла и рф заключили новые соглашения: что известно о тайном сотрудничестве

Во время визита вице-премьера рф в Каракас подписаны новые соглашения о сотрудничестве в разведке и энергетике. Венесуэла остается одним из немногих союзников рф и поддерживает ее позицию в войне против Украины.