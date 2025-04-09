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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24994 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Николас Мадуро

Президент Венесуэлы с 2013 года
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Президент Венесуэлы ввел чрезвычайное экономическое положение на 60 дней в стране

Президент Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения в Венесуэле сроком на 60 дней. Это позволит принять меры для стабилизации экономики и поддержки социального сектора.

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Мадуро назвал госсекретаря США "идиотом"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко ответил госсекретарю США Марко Рубио из-за его предупреждения о последствиях агрессии против Гайаны. Территориальный спор между странами продолжается с XIX века.

Новости Мира • 28 марта, 02:41 • 14890 просмотра

Трамп пообещал высокие пошлины на покупающие венесуэльскую нефть страны: может ударить по Китаю и Индии

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт венесуэльской нефти, что может затронуть Китай и Индию. Каракас назвал это актом агрессии, но США готовы к переговорам.

Экономика • 25 марта, 07:53 • 18033 просмотра

США отменяют лицензию нефтяной компании Chevron на работу в Венесуэле

Администрация Трампа отменили лицензию Chevron на деятельность в Венесуэле из-за отсутствия прогресса в реформах. Компания должна прекратить экспорт нефти и все операции до 3 апреля.

Новости Мира • 4 марта, 22:59 • 15193 просмотра

Трамп отменил принятое при Байдене разрешение на экспорт нефти из Венесуэлы

Дональд Трамп аннулирует лицензию Chevron на экспорт нефти из Венесуэлы с 1 марта. Решение связано с невыполнением Венесуэлой демократических условий и договоренностей по депортации.

Новости Мира • 27 февраля, 11:00 • 20488 просмотра

Венесуэла отправила самолеты за своими гражданами из США: что известно о сделке

После переговоров с США Венесуэла согласилась принять обратно своих граждан без документов. Среди депортированных могут быть лица, связанные с криминальными группировками.

Новости Мира • 10 февраля, 23:25 • 26485 просмотра

Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принять своих граждан, депортированных из США

Трамп заявил о договоренности с Венесуэлой по приему депортированных граждан и предоставлению транспорта. Соглашение достигнуто после встречи спецпредставителя США с Мадуро, несмотря на непризнание его президентства.

Новости Мира • 1 февраля, 19:13 • 39628 просмотра

Администрация Трампа отменила защищенную защиту для 600 тысяч венесуэльцев

Администрация Трампа отменила статус временной защиты для более 600 тысяч венесуэльцев в США. Это произошло несмотря на то, что Байден продлил этот статус на 18 месяцев из-за гуманитарного кризиса в Венесуэле.

Новости Мира • 29 января, 12:53 • 23732 просмотра

Трамп планирует устранить Мадуро: что готовит новая администрация США для Венесуэлы

Команда новоизбранного президента США Трампа заявляет о намерении сменить режим в Венесуэле. Советники сравнивают возможное устранение Мадуро с недавним свержением Асада и рассматривают невоенные методы воздействия.

Новости Мира • 19 января, 07:35 • 32772 просмотра

"Инаугурация" Мадуро - фикция: Украина поддержала позицию ЕС

Министерство иностранных дел Украины присоединилось к позиции ЕС о непризнании третьей «инаугурации» Николаса Мадуро в Венесуэле. На фоне массовых протестов Мадуро начал новый президентский срок до 2031 года.

политика • 12 января, 18:07 • 23723 просмотра

Венесуэла неожиданно закрыла границу с Бразилией после инаугурации Мадуро

Венесуэла временно закрыла общую границу с Бразилией после того, как Николас Мадуро вступил на третий президентский срок. Закрытие продлится до следующего понедельника, причины решения официально не комментируются.

Новости Мира • 11 января, 07:54 • 29208 просмотра

США и ЕС ввели санкции против Венесуэлы и предлагают вознаграждение за арест Мадуро

США и ЕС ввели новые санкции против восьми венесуэльских чиновников из-за репрессий режима Мадуро. Госдеп США увеличил вознаграждение до $25 млн за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы.

политика • 11 января, 07:01 • 48561 просмотра

На фоне протестов в Венесуэле состоялась инаугурация президента Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал свой третий президентский срок до 2031 года на фоне массовых протестов. Инаугурация состоялась под усиленной охраной, а западные страны ввели новые санкции против венесуэльских чиновников.

политика • 11 января, 03:15 • 33844 просмотра

МИД отреагировал на заявления Мадуро о задержании в Венесуэле "наемников из Украины"

Венесуэльские власти не располагают информацией об украинском гражданстве задержанных лиц, о которых заявлял Мадуро. МИД Украины проверяет информацию через дипломатические каналы и послов-партнеров.

политика • 10 января, 13:36 • 27077 просмотра

Мадуро заявил о задержании иностранцев, среди которых украинцы

Президент Венесуэлы сообщил о задержании семи «наемников» - двух американцев и пяти человек из Украины и Колумбии. Мадуро не предоставил доказательств обвинений, заявив лишь о «высококалиберных» специалистах.

Новости Мира • 8 января, 03:53 • 24101 просмотра

Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Парагваем из-за поддержки оппозиции

Венесуэла прекращает дипломатические отношения с Парагваем и отзывает своих дипломатов. Решение принято после заявления президента Парагвая Сантьяго Пеньи о поддержке венесуэльской оппозиции.

Новости Мира • 6 января, 23:22 • 23025 просмотра

Оппозиция Венесуэлы готовит масштабные протесты накануне инаугурации Мадуро

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала венесуэльцев выйти на протесты 9 января против инаугурации Мадуро. Акция станет ответом на спорные результаты президентских выборов, состоявшихся 28 июля.

Новости Мира • 6 января, 02:39 • 26111 просмотра

Венесуэла предлагает от 500 до 100 тыс. долларов США за задержание оппозиционера Гонсалеса

Правительство Мадуро объявило вознаграждение за информацию о местонахождении лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Оппозиционер планирует вернуться в Венесуэлу 10 января, чтобы вступить в должность президента вместо Мадуро.

Новости Мира • 3 января, 15:46 • 23230 просмотра

Полиция Венесуэлы объявила награду 100 тыс. долларов за оппозиционного лидера Гонсалеса

Власти Венесуэлы объявили вознаграждение за информацию о местонахождении Эдмундо Гонсалеса, который настаивает на своей победе на выборах. Оппозиционер находится в Испании и обещает вернуться для принятия президентской присяги.

Новости Мира • 3 января, 05:33 • 27262 просмотра

Европарламент вручил премию Сахарова лидерам венесуэльской оппозиции

Эдмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо получили премию Сахарова 2024 за борьбу за демократию в Венесуэле. Гонсалес принял награду лично, а Мачадо выступила по видеосвязи.

Новости Мира • 17 декабря, 14:55 • 17794 просмотра

Вооруженные силовики окружили посольство Аргентины в Каракасе: что там происходит

Венесуэльские силовики в капюшонах заблокировали посольство Аргентины, где скрываются 6 оппозиционеров. Над зданием летают дроны, а телефонная связь прервана.

Новости Мира • 24 ноября, 10:05 • 21453 просмотра

Правительство Мадуро начало новое расследование против лидера венесуэльской оппозиции: прокуратура заговорила о "госизмене"

Правительство Николаса Мадуро начало расследование против лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.

Новости Мира • 23 ноября, 08:36 • 18409 просмотра

Французские фермеры начали масштабные протесты против торговой сделки с МЕРКОСУР

В 80 департаментах Франции фермеры протестуют против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Аграрии требуют изменить договор из-за несоблюдения климатического соглашения и неравных условий производства.

Новости Мира • 18 ноября, 12:48 • 17259 просмотра

Венесуэла освобождает сотни протестующих после противоречивых выборов Мадуро

Власти Венесуэлы освободили 225 человек, арестованных во время протестов против переизбрания Мадуро. Правозащитные организации подтвердили освобождение 107 политических заключенных.

Новости Мира • 17 ноября, 13:04 • 22597 просмотра

Венесуэла и рф заключили новые соглашения: что известно о тайном сотрудничестве

Во время визита вице-премьера рф в Каракас подписаны новые соглашения о сотрудничестве в разведке и энергетике. Венесуэла остается одним из немногих союзников рф и поддерживает ее позицию в войне против Украины.

Новости Мира • 8 ноября, 03:00 • 18012 просмотра

Лидеры венесуэльской оппозиции получили премию Сахарова

Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес Уррутия стали лауреатами премии Сахарова 2024 года. Награда присуждена за их борьбу за восстановление демократии в Венесуэле.

Новости Мира • 24 октября, 13:10 • 17183 просмотра

Байден поддерживает перевыборы в Венесуэле

Президент США Джо Байден заявил, что поддержит новые выборы в Венесуэле. Ранее с таким предложением выступил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

Новости Мира • 15 августа, 21:04 • 23155 просмотра

В Венесуэле усиливаются протесты, Мадуро призвал к "железному кулаку для соблюдения конституционных принципов"

Президент Венесуэлы Мадуро требует жестких действий властей после протестов против его переизбрания. Оппозиция призывает к новому 'глобальному' митингу 17 августа, оспаривая результаты выборов.

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Оппозиция Венесуэлы объявила Всемирный день протеста 17 августа

Оппозиция Венесуэлы объявила всемирный день протеста 17 августа, чтобы поддержать свою победу на последних выборах. Лидер оппозиции призывает выйти на улицы Венесуэлы и мира, несмотря на объявление Мадуро победителем.

Общество • 11 августа, 23:47 • 45611 просмотра

Мадуро в попытке скрыть результаты выборов, закрыл доступ к соцсетям

Президент Венесуэлы Мадуро приказал заблокировать доступ к соцсети X на 10 дней. Это решение принято после того, как его победа на выборах была широко оспорена, а многие страны признали победителем оппозиционного кандидата.

Новости Мира • 9 августа, 08:40 • 23917 просмотра