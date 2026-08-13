В Венесуэле оппозиция и временное правительство договорились о судебной реформе и доступе к замороженным активам
Киев • УНН
Оппозиция и временное правительство Венесуэлы завершили первый раунд переговоров, согласовав реформу судебной системы и доступ к замороженным активам. Часть средств планируют использовать для восстановления после землетрясений в июне.
В Венесуэле оппозиция и временное правительство завершили первый раунд переговоров, в ходе которого стороны договорились о ряде шагов относительно будущего страны. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на STT-AFP, пишет УНН.
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В совместном заявлении стороны сообщили, что согласились реформировать судебную систему и обеспечить доступ к замороженным в стране активам. Часть этих средств планируют использовать для восстановления Венесуэлы после разрушительных землетрясений, произошедших в июне.
Переговоры состоялись на фоне надежд, что диалог между оппозицией и временной администрацией в конечном итоге позволит провести в Венесуэле свободные выборы.
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США захватили Николаса Мадуро в январе. После этого страной управляет вице-президент Делси Родригес под надзором Вашингтона.
Оппозицию на переговорах представляла Динора Фигера, которая вернулась в Венесуэлу после пребывания в изгнании. От временной администрации в переговорах участвовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес — брат Делси Родригес.
Стороны не сообщили о конкретных договоренностях относительно проведения выборов, однако завершение первого раунда переговоров свидетельствует о начале формального диалога между политическими силами страны.
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