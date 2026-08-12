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Солнечное затмение — украинцы поделились кадрами уникального явления

Киев • УНН

 • 4276 просмотра

В западных и части центральных областей Украины можно было увидеть частичное затмение.

Солнечное затмение — украинцы поделились кадрами уникального явления

Сегодня, 12 августа, можно было наблюдать одно из редких полных солнечных затмений. В Украине его можно было наблюдать частично и лишь в ряде областей,  пишет УНН

Детали

Как сообщал УНН, в среду, 12 августа, состоится одно из главных астрономических событий года — полное солнечное затмение. В узкой полосе, которая пройдет через Арктику и часть Европы, Луна полностью закроет Солнце, на короткое время превратив день в сумерки. 

Хотя в Украине полной фазы не было, в западных и некоторых центральных областях можно было увидеть частичное затмение.

Так, частичное солнечное затмение видели жители Львова, которые собрались на Лысой горе. 

Также жители Ивано-Франковска собрались на Вовчинецких горах, чтобы увидеть затмение. 

Затмение было видно и в Ровно. 

Наибольшую фазу затмения в Украине могли увидеть жители Закарпатья. В Ужгороде Луна закрыла примерно 43% Солнца, а максимальная фаза наступила в 20:47.

Миллионы людей собрались в испанских городах, чтобы увидеть первое полное солнечное затмение12.08.26, 21:19 • 1364 просмотра

Павел Башинский

Общество
Закарпатская область
Европа
Украина
Ужгород
Львов
Ровно