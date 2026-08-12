Солнечное затмение — украинцы поделились кадрами уникального явления
Киев • УНН
В западных и части центральных областей Украины можно было увидеть частичное затмение.
Сегодня, 12 августа, можно было наблюдать одно из редких полных солнечных затмений. В Украине его можно было наблюдать частично и лишь в ряде областей, пишет УНН.
Детали
Как сообщал УНН, в среду, 12 августа, состоится одно из главных астрономических событий года — полное солнечное затмение. В узкой полосе, которая пройдет через Арктику и часть Европы, Луна полностью закроет Солнце, на короткое время превратив день в сумерки.
Хотя в Украине полной фазы не было, в западных и некоторых центральных областях можно было увидеть частичное затмение.
Так, частичное солнечное затмение видели жители Львова, которые собрались на Лысой горе.
Также жители Ивано-Франковска собрались на Вовчинецких горах, чтобы увидеть затмение.
Затмение было видно и в Ровно.
Наибольшую фазу затмения в Украине могли увидеть жители Закарпатья. В Ужгороде Луна закрыла примерно 43% Солнца, а максимальная фаза наступила в 20:47.
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