Закарпатская область

На Закарпатье двое пограничников пересекли границу и не вернулись на службу - журналист

Двое военнослужащих из Сумской области во время несения службы на Закарпатье пересекли границу и не вернулись. Их коллегу оштрафовали на 17 тысяч гривен за халатное отношение к службе.