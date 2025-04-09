Закарпатская область

В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
Петер Сийярто обвинил Украину в притеснении прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Венгрия не позволит Украине присоединиться к ЕС, пока вопрос не будет решен.
В Украине существуют проблемы с водными ресурсами, особенно из-за войны. Для учета воды введут мониторинг по европейским стандартам, первый пилотный проект уже реализуется на Закарпатье.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях 21-24 марта ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели призывают быть осторожными и избегать лавиноопасных маршрутов.
Ожидается поднятие уровня воды на 2-3 метра в нижнем течении реки Боржава 14-16 марта. Возможен выход воды на пойму, объявлен желтый уровень опасности.
На Подоле мужчина нашел пакет с вероятными гранатами во время проведения работ. Полиция оцепила место происшествия и вызвала взрывотехников, также напомнила правила обращения с подозрительными предметами.
Пограничники задержали микроавтобус с 16 мужчинами, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Каждый «клиент» заплатил от 7 до 15 тысяч долларов, а организаторам грозит уголовная ответственность.
Гидрометцентр прогнозирует среднюю температуру воздуха 1-7°C тепла в марте 2025, что на 1-1,5°C выше нормы. Ожидается 22-42 мм осадков, что меньше нормы, в Карпатах местами до 74 мм.
В большинстве областей Украины ожидается облачная погода без осадков. На дорогах местами гололедица, температура от 0° до -6°, на высокогорье Карпат до -10°.
В Украине 13-15 февраля ожидается кратковременное потепление, после чего снова похолодает. До конца месяца будет доминировать холодная погода, а с 14 февраля прогнозируют снег.
На Закарпатье задержали инструктора ТЦК, который помогал военным бежать за 3-5 тысяч долларов. Во время обысков изъято $36 тыс., 5 золотых слитков и другие доказательства преступной деятельности.
В Украине ожидаются морозы от -5 до -10 градусов ночью из-за доминирования антициклона. На Закарпатье будет теплее всего - до +5+7 градусов, осадков не предвидится.
В Иршаве задержали 44-летнего местного жителя, который занимался сбытом оружия. У него изъяли 210 патронов, 10 боевых гранат с запалами и 2 боеприпаса к гранатомету.
В соцсетях распространили ложную информацию о краже денег из кабинета начальника ТЦК. Закарпатский ТЦК и полиция опровергли эту информацию, назвав ее дезинформацией.
В гостинице на территории горнолыжного комплекса "Драгобрат" произошел пожар. Спасатели эвакуировали 20 отдыхающих и полностью ликвидировали возгорание за 3 часа.
В отеле на горнолыжном курорте Драгобрат, по данным из соцсетей, возник пожар. Спасатели продолжают тушение.
В Карпатах с 9 по 13 января объявлен III уровень лавинной опасности и штормовое предупреждение. На высокогорье Закарпатья опасность достигает IV уровня, туристов призывают воздержаться от походов.
В Украине ожидается облачная погода с температурой от -6° до +2°. На большинстве территории без осадков, кроме Карпат и Закарпатья, где возможен небольшой снег.
В Мукачевском районе автобус ПАЗ-3205 с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. 9 человек госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу.
Пограничники задержали шестерых мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией через реку Тиса. Каждый из них заплатил переправщику по 15 тысяч долларов за попытку побега.
В Украине 27 декабря ожидается мокрый снег, дождь и гололед с температурой от -3° до +2°. На выходных 28-29 декабря преимущественно без осадков, лишь на севере возможны осадки.
В селе Заболотное на Закарпатье четыре человека, включая двух детей, отравились угарным газом. Благодаря быстрой реакции соседей пострадавших вовремя доставили в больницу.
Двое военнослужащих из Сумской области во время несения службы на Закарпатье пересекли границу и не вернулись. Их коллегу оштрафовали на 17 тысяч гривен за халатное отношение к службе.
Возле Мукачево и села Ключарки сбили две вражеские ракеты, пересекшие воздушное пространство Закарпатской области. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Воздушные силы Украины сообщили о ракете "Кинжал", движущейся над территорией страны. Ракета пролетела над Ивано-Франковской областью и продолжает движение в направлении Закарпатья.
Главы Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской ОВА сообщили о движении ракет в направлении их областей. Население призывают находиться в укрытиях, особое внимание - городу Стрый.
6 декабря в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем на большинстве территории. Температура будет колебаться от -3° до +7°, местами гололедица на дорогах.
Государственная экологическая инспекция начала мониторинг законности заготовки и продажи хвойных деревьев. Нарушителям грозят штрафы до 5100 гривен и уголовная ответственность.
2 декабря в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков, с туманом на Закарпатье и Прикарпатье.