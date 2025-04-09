Закарпатская область

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29025 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С понедельника в разных регионах Украины заработают еще 40 камер автофиксации скорости: где именно

С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.

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Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будут возвращены права венгерской общины на Закарпатье - Сийярто

Петер Сийярто обвинил Украину в притеснении прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Венгрия не позволит Украине присоединиться к ЕС, пока вопрос не будет решен.

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Из-за войны разрушено очень много систем водоснабжения, есть планы на мониторинг водных ресурсов - Минприроды

В Украине существуют проблемы с водными ресурсами, особенно из-за войны. Для учета воды введут мониторинг по европейским стандартам, первый пилотный проект уже реализуется на Закарпатье.

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В Карпатах объявлена снеголавинная опасность 3-го уровня

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях 21-24 марта ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели призывают быть осторожными и избегать лавиноопасных маршрутов.

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На Закарпатье "желтый" уровень опасности из-за подъема воды в реке

Ожидается поднятие уровня воды на 2-3 метра в нижнем течении реки Боржава 14-16 марта. Возможен выход воды на пойму, объявлен желтый уровень опасности.

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В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами

На Подоле мужчина нашел пакет с вероятными гранатами во время проведения работ. Полиция оцепила место происшествия и вызвала взрывотехников, также напомнила правила обращения с подозрительными предметами.

Киев • 3 марта, 17:48 • 40342 просмотра

На границе с Венгрией задержаны 16 уклонистов

Пограничники задержали микроавтобус с 16 мужчинами, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Каждый «клиент» заплатил от 7 до 15 тысяч долларов, а организаторам грозит уголовная ответственность.

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Погода: температура в марте будет немного выше нормы

Гидрометцентр прогнозирует среднюю температуру воздуха 1-7°C тепла в марте 2025, что на 1-1,5°C выше нормы. Ожидается 22-42 мм осадков, что меньше нормы, в Карпатах местами до 74 мм.

Общество • 25 февраля, 12:12 • 30276 просмотра

Февральская стужа: прогноз погоды на сегодня

В большинстве областей Украины ожидается облачная погода без осадков. На дорогах местами гололедица, температура от 0° до -6°, на высокогорье Карпат до -10°.

Общество • 18 февраля, 05:39 • 39695 просмотра

Погода в Украине: когда стоит ожидать потепления?

В Украине 13-15 февраля ожидается кратковременное потепление, после чего снова похолодает. До конца месяца будет доминировать холодная погода, а с 14 февраля прогнозируют снег.

Общество • 11 февраля, 10:55 • 26313 просмотра

На Закарпатье задержали инструктора ТЦК: помогал повторно бежать военным, которых вернули из СЗЧ

На Закарпатье задержали инструктора ТЦК, который помогал военным бежать за 3-5 тысяч долларов. Во время обысков изъято $36 тыс., 5 золотых слитков и другие доказательства преступной деятельности.

Война • 10 февраля, 16:21 • 31001 просмотра

В Украине прогнозируют морозы, осадков не предвидится

В Украине ожидаются морозы от -5 до -10 градусов ночью из-за доминирования антициклона. На Закарпатье будет теплее всего - до +5+7 градусов, осадков не предвидится.

Общество • 9 февраля, 11:31 • 45632 просмотра

На Закарпатье задержали злоумышленника, который сбывал гранаты и вооружение

В Иршаве задержали 44-летнего местного жителя, который занимался сбытом оружия. У него изъяли 210 патронов, 10 боевых гранат с запалами и 2 боеприпаса к гранатомету.

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В Закарпатском ТЦК отреагировали на информацию о «краже 27 тыс. евро из военкомата»

В соцсетях распространили ложную информацию о краже денег из кабинета начальника ТЦК. Закарпатский ТЦК и полиция опровергли эту информацию, назвав ее дезинформацией.

Общество • 14 января, 16:28 • 61729 просмотра

На курорте Драгобрат ликвидировали пожар в отеле: эвакуированы 20 туристов

В гостинице на территории горнолыжного комплекса "Драгобрат" произошел пожар. Спасатели эвакуировали 20 отдыхающих и полностью ликвидировали возгорание за 3 часа.

Криминал и ЧП • 11 января, 17:40 • 27916 просмотра

На курорте Драгобрат сообщили о пожаре в отеле: на месте работают пожарные

В отеле на горнолыжном курорте Драгобрат, по данным из соцсетей, возник пожар. Спасатели продолжают тушение.

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В Карпатах значительный риск схождения лавин и действует предупреждение о шторме: туристов призывают не идти в горы

В Карпатах с 9 по 13 января объявлен III уровень лавинной опасности и штормовое предупреждение. На высокогорье Закарпатья опасность достигает IV уровня, туристов призывают воздержаться от походов.

Общество • 10 января, 15:01 • 30007 просмотра

На территории Украины будет относительно прохладно: прогноз погоды на 5 января

В Украине ожидается облачная погода с температурой от -6° до +2°. На большинстве территории без осадков, кроме Карпат и Закарпатья, где возможен небольшой снег.

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На Закарпатье автобус с 25 пассажирами перевернулся в кювет: есть пострадавшие

В Мукачевском районе автобус ПАЗ-3205 с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. 9 человек госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу.

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Через Тису за 15 тысяч долларов: на Закарпатье задержали шестерых уклонистов

Пограничники задержали шестерых мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией через реку Тиса. Каждый из них заплатил переправщику по 15 тысяч долларов за попытку побега.

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По Украине в пятницу до +2°, на выходных температура существенно не изменится - синоптики

В Украине 27 декабря ожидается мокрый снег, дождь и гололед с температурой от -3° до +2°. На выходных 28-29 декабря преимущественно без осадков, лишь на севере возможны осадки.

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"Успела позвонить соседям": женщина спасла двух детей после отравления угарным газом

В селе Заболотное на Закарпатье четыре человека, включая двух детей, отравились угарным газом. Благодаря быстрой реакции соседей пострадавших вовремя доставили в больницу.

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На Закарпатье двое пограничников пересекли границу и не вернулись на службу - журналист

Двое военнослужащих из Сумской области во время несения службы на Закарпатье пересекли границу и не вернулись. Их коллегу оштрафовали на 17 тысяч гривен за халатное отношение к службе.

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На Закарпатье сбили две ракеты во время массированной атаки рф

Возле Мукачево и села Ключарки сбили две вражеские ракеты, пересекшие воздушное пространство Закарпатской области. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

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"Кинжал" направляется на Закарпатье - ВС Украины

Воздушные силы Украины сообщили о ракете "Кинжал", движущейся над территорией страны. Ракета пролетела над Ивано-Франковской областью и продолжает движение в направлении Закарпатья.

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Ракетная угроза на западе Украины: в ОВА предупредили Закарпатье, Прикарпатье и Львовскую область

Главы Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской ОВА сообщили о движении ракет в направлении их областей. Население призывают находиться в укрытиях, особое внимание - городу Стрый.

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Небольшой мокрый снег и дождь: синоптики дали прогноз на 6 декабря

6 декабря в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем на большинстве территории. Температура будет колебаться от -3° до +7°, местами гололедица на дорогах.

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Инспекция продажи новогодних елок: штрафы за незаконную вырубку дерева могут достигать более 5 тысяч гривен

Государственная экологическая инспекция начала мониторинг законности заготовки и продажи хвойных деревьев. Нарушителям грозят штрафы до 5100 гривен и уголовная ответственность.

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Погода в Украине: туман на Западе и температурные качели от -3° до +6°

2 декабря в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков, с туманом на Закарпатье и Прикарпатье.

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