Дожди, сильный ветер и ночные морозы: прогноз погоды в Украине на 14 ноября

В субботу, 14 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди, а температура воздуха в отдельных регионах опустится до 7 градусов мороза. Холоднее всего будет на западе и севере страны, тогда как на востоке и юго-востоке сохранится до 12 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

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По прогнозу синоптиков, ночью умеренные дожди пройдут в большинстве областей Украины, кроме западных. Днем осадки прекратятся почти по всей стране, лишь на крайнем юге и юго-востоке возможны небольшие дожди.

Ветер будет преимущественно северо-западным, со скоростью 7–12 м/с. Ночью в большинстве регионов, за исключением запада, местами ожидаются порывы до 15–18 м/с.

Температура воздуха в Украине 14 ноября

В западных и северных областях температура в течение суток составит от 0 до 6 градусов тепла. В Закарпатье и Карпатах ночью прогнозируют от 2 до 7 градусов мороза.

На остальной территории страны столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке и юго-востоке Украины – от 7 до 12 градусов выше нуля.

В Киеве ночью ожидается дождь, днем осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит 2–4 градуса тепла, днем – 4–6 градусов.

В Киевской области температура в течение суток будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. Ночью местами возможны порывы ветра до 15–18 м/с.

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 15 ноября, в Украине осадки не ожидаются. Ночью температура опустится до 0–5 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.

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