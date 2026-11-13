Дни будут тёплыми, а ночи морозными: синоптики дали прогноз на осенние выходные
Киев • УНН
В ближайшие дни в Украине существенных осадков не ожидается. Ночью до 5° мороза, днём температура будет достигать 12° тепла.
В Украине в ближайшие три дня значительных осадков не ожидается — дни будут тёплыми, а ночи — морозными. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
В ближайшую ночь в большинстве областей небольшие и умеренные дожди, завтра днём без осадков; температура в течение суток в западных и северных областях 0–6° тепла (в Закарпатье и Карпатах ночью 2–7° мороза), на остальной территории 5–12° тепла
По данным синоптиков, 15–16 ноября преимущественно без осадков; температура ночью 0–5° мороза, днём 3–9° тепла.
Дожди, снег и метели: какой будет погода в Украине 13 ноября13.11.26, 06:59 • 3394 просмотра