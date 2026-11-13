Дожди, снег и метели: какой будет погода в Украине 13 ноября

В пятницу, 13 ноября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, активный атмосферный фронт, связанный с циклоном над Италией, вызовет в Украине сложную синоптическую ситуацию и очень разнообразную погоду. Перед фронтом с южных направлений будет поступать очень теплый воздух, и давление будет интенсивно падать, днем за фронтом в западные области начнет поступать холодный воздух, поэтому давление будет расти.

Небольшие, в западных областях умеренные дожди; в Прикарпатье значительные, в Карпатах и Закарпатье сильные дожди, днем с переходом в снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В южных и большинстве центральных областей утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с; в Прикарпатье и Закарпатье порывы 15-20 м/с, в высокогорье Карпат 25-30 м/с, днем метели. Температура днем 9-14°, в южной части и большинстве центральных областей 15-20°, на крайнем западе страны 3-8° тепла (в Карпатах понижение до 0-3° мороза)