Дощі, сніг і хуртовини: якою буде погода в Україні 13 листопада

У п'ятницю, 13 листопада, на більшій частині території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, активний атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном над Італією, спричинить в Україні складну синоптичну ситуацію та дуже різноманітну погоду. Перед фронтом з південних напрямків виноситиметься дуже тепле повітря і тиск інтенсивно падатиме, вдень за фронтом у західні області надходитиме холодне, тому тиск зростатиме.

Невеликі, в західних областях помірні дощі; на Прикарпатті значні, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень з переходом у сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У південних та більшості центральних областей вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с; на Прикарпатті та Закарпатті пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, вдень хуртовини. Температура вдень 9-14°, у південній частині та більшості центральних областей 15-20°, на крайньому заході країни 3-8° тепла (в Карпатах зниження до 0-3° морозу)