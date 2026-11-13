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Дощі, сніг і хуртовини: якою буде погода в Україні 13 листопада

Київ • УНН

 • 22 перегляди

13 листопада в Україні очікують хмарність, дощі, тумани й сильний вітер. У Карпатах можливі сніг, ожеледь і хуртовини, у Києві - дощ.

Дощі, сніг і хуртовини: якою буде погода в Україні 13 листопада

У п'ятницю, 13 листопада, на більшій частині території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, активний атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном над Італією, спричинить в Україні складну синоптичну ситуацію та дуже різноманітну погоду. Перед фронтом з південних напрямків виноситиметься дуже тепле повітря і тиск інтенсивно падатиме, вдень за фронтом у західні області надходитиме холодне, тому тиск зростатиме.

Невеликі, в західних областях помірні дощі; на Прикарпатті значні, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень з переходом у сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У південних та більшості центральних областей вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с; на Прикарпатті та Закарпатті пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, вдень хуртовини. Температура вдень 9-14°, у південній частині та більшості центральних областей 15-20°, на крайньому заході країни 3-8° тепла (в Карпатах зниження до 0-3° морозу)

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно, дощитиме. Температура 4-12°.

Астропрогноз на 9–15 листопада: зміни у владі, нові можливості та важливі рішення для всіх знаків зодіаку08.11.26, 11:28 • 35212 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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