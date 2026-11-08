Астропрогноз на 9–15 листопада: зміни у владі, нові можливості та важливі рішення для всіх знаків зодіаку

Тиждень із 9 до 15 листопада 2026 року, за астрологічним прогнозом, буде пов'язаний із переосмисленням минулих рішень, боротьбою за вплив та особистими змінами. Про символічні тенденції для України і прогноз для всіх знаків зодіаку ексклюзивно для УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

Меркурій і Венера завершують ретроградний рух: що це принесе в життя українців

Однією з ключових подій тижня стане завершення ретроградного руху двох планет. Меркурій змінить напрямок видимого руху 13 листопада, а Венера - 14 листопада за київським часом. У цей час їхній видимий рух майже зупиняється.

Астрологи пов'язують Меркурій із документами та переговорами, а Венеру - зі стосунками й грошима. Тому Базиленко радить цього тижня не поспішати з великими покупками, підписанням договорів і важливими фінансовими зобов'язаннями, уважно перевіряти розрахунки та умови домовленостей.

У стосунках можуть нагадати про себе давні конфлікти. Це нагода їх владнати й завершити відкладені справи.

Юпітер, Марс і Кету: чому астрологиня говорить про боротьбу за вплив

Найнапруженішою конфігурацією Базиленко називає зближення Юпітера, Марса й Південного місячного вузла Кету у знаку Лева. На 12 листопада припадає з'єднання Юпітера з Кету, у середині місяця до них наближається Марс, а 16 листопада очікується з'єднання Марса з Юпітером. У мунданній астрології Юпітер асоціюють із владою, законами й міжнародними зв'язками. Марс уособлює рішучість, конфлікти та силові дії, Кету - минуле і наслідки давніх рішень. Лев, за цією традицією, пов'язаний із лідерством, політичним авторитетом та амбіціями.

На думку астрологині, таке поєднання може символізувати період гучних заяв, загострення суперечностей, повернення до старих управлінських підходів та появи нових лідерів. Водночас перегляд рішень може відкрити шлях до домовленостей.

Це конфігурація, у якій минуле може нагадати про себе, а результати колишніх рішень - вимагати конкретних дій уже сьогодні - наголошує Базиленко.

Астрологиня застерігає від надмірних амбіцій і авторитарних методів.

Що прогнозують зірки для України

За розрахунками Базиленко, Юпітер у гороскопі незалежності України повертається до початкового положення, відкриваючи новий приблизно 12-річний цикл. Його пов'язують із зовнішньою політикою, міжнародними партнерствами, стратегічними рішеннями та подальшим розвитком країни.

Цього разу повернення Юпітера збігається зі зближенням Марса і Кету. За словами Базиленко, в астрологічній карті України це стосується сфери дипломатії, переговорів, домовленостей та відкритого протистояння. Вона припускає, що предметом суспільного обговорення можуть знову стати старі міжнародні зобов'язання, обставини ухвалення політичних рішень та відповідальність керівництва держави.

В астрологічній символіці це можна назвати своєрідним кармічним моментом для держави - часом, коли доводиться відповідати за минулі рішення, завершувати незакінчені процеси та визначати подальший напрямок розвитку - пояснює Базиленко.

За прогнозом, напруженість може зберігатися і після 15 листопада: 17-го очікується квадратура Сонця до осі місячних вузлів, а 18–19-го - напружені аспекти до Юпітера й Марса.

Молодик 9 листопада: символічний початок нового етапу

9 листопада о 09:02 за Києвом настане молодик. В астрологічній системі він припадає на знак Скорпіона, який пов'язують із внутрішніми змінами, відмовою від застарілих звичок та переосмисленням особистих цілей.

Астрологиня радить визначити цілі й конкретні кроки до них. Люди, які довго працювали над професійними чи творчими проєктами, за її прогнозом, можуть побачити результати зусиль. Важливо також підтримувати здібності дітей.

Не бійтеся змінювати погляди, переглядати звички, відкривати нові можливості та виходити за межі звичного - закликає астрологиня.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 9–15 листопада

Овен

Головними питаннями тижня стануть спільні фінанси, борги, майно та раніше взяті зобов'язання. Доведеться переглянути давні домовленості. Водночас з'являться можливості для творчості, романтичних стосунків і проєктів, які раніше не вдалося реалізувати. Не слід ризикувати грошима заради швидкого прибутку.

Телець

На перший план вийдуть партнерство, сім'я та житлові питання. Молодик астрологиня пов'язує з можливістю розпочати новий етап у коханні чи діловій співпраці. Старі конфлікти можуть вимагати спокійної розмови, а домашні справи - остаточного рішення. Порада тижня - не переносити минулі образи в нові домовленості.

Близнюки

У центрі уваги будуть робота, здоров'я, щоденні завдання та організація часу. Варто переглянути графік і пріоритети. Тиждень також може принести новини, знайомства, короткі поїздки або пропозиції щодо навчання. Важливу інформацію краще перевіряти, а рішення ухвалювати без поспіху.

Рак

Зірки цього тижня акуентують на творчості, особистому житті та самореалізації. Можна повернутися до давнього захоплення чи спробувати перетворити власні здібності на джерело доходу. Можлива винагорода за працю. Головна рекомендація - не знецінювати свої досягнення і приділити час заняттям, які приносять задоволення.

Лев

Для Левів це один із найпомітніших тижнів осені, вважає Базиленко. Зближення Юпітера, Марса і Кету в їхньому знаку вона трактує як символ амбітних рішень, кар'єрних шансів та результатів багаторічних зусиль. Проте можливі суперечки через амбіції. Важливо поєднувати ініціативність із відповідальністю та не забувати про сімейні потреби.

Діва

Можуть активізуватися переговори, навчання, зустрічі та інформаційні проєкти. Новини змінять погляд на минуле. Паралельно варто звернути увагу на втому, емоційний стан і незавершені питання. Не всі плани потрібно одразу робити публічними: частину ідей корисно спочатку ретельно продумати.

Терези

Головна тема - особисті фінанси та матеріальна стабільність. Сприятливим символічним кроком стане складання бюджету й оцінка можливостей додаткового заробітку. Друзі можуть підтримати стару ідею. В особистих стосунках поступово прояснюватимуться бажання та очікування. Із дорогими покупками краще не поспішати.

Скорпіон

Молодик у цьому знаку астрологиня називає нагодою для особистого оновлення. Можна переглянути звички, сформулювати амбітні цілі та почати новий проєкт. Професійна сфера може принести визнання або результати попередньої праці. Однак конфлікти з керівництвом і рішення під впливом сильних емоцій здатні ускладнити рух уперед.

Стрілець

Тиждень сприятиме внутрішньому переосмисленню та відновленню сил. Варто приділити увагу власним бажанням, відпочинку й планам, які довго залишалися відкладеними. Можуть повернутися ідеї щодо подорожей, освіти, переїзду або міжнародної співпраці. Не варто поспішати з рішеннями.

Козоріг

Увага зосередиться на друзях, колективній роботі та довгострокових цілях. Знайомства допоможуть старим планам. Натомість спільні гроші, кредити, податки й майнові зобов'язання потребуватимуть уважного перегляду. Найкращою тактикою стане обережне планування без необдуманих фінансових ризиків.

Водолій

Можливі зміни у професійному житті: нові обов'язки, ідеї щодо зміни роботи або прагнення до більшої самостійності. Водночас нагадати про себе можуть колишні партнери чи старі ділові домовленості. Астрологиня радить шукати компроміси, не витрачати сили на зайві суперечки та визначити головну кар'єрну мету найближчих місяців.

Риби

Перед представниками знака можуть відкритися можливості для навчання, подорожей та розширення професійних контактів. Нові плани варто поєднувати з виконанням поточних завдань. За зростання навантаження важливо відпочивати. До великої мети краще рухатися поступово, не намагаючись зробити все одночасно.

Ксенія Базиленко радить не обмежуватися самими очікуваннями.

Не бійтеся ставити перед собою великі завдання. Але пам'ятайте: нові можливості найкраще використовують ті, хто готовий не лише мріяти, а й діяти - підсумовує вона.

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