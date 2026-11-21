У Польщі військовослужбовці з 11 країн беруть участь у масштабних навчаннях, під час яких відпрацьовують можливе розгортання міжнародних сил в Україні після завершення війни. Водночас поблизу полігону польський повітряний простір порушили ймовірні російські ракети та реактивний безпілотник. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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Навчання проходять на полігоні Нова Демба з 9 листопада та триватимуть 2 тижні. До них залучили близько 2800 військовослужбовців.

Учасники перевіряють готовність до розгортання в Україні, стабілізації ситуації після війни та допомоги у відновленні української армії.

Ініціативу очолюють Франція та Велика Британія в межах "Коаліції охочих". Вона діє поза структурами НАТО.

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20 листопада поблизу району проведення навчань на територію Польщі впали 2 російські ракети та, ймовірно, безпілотник.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що москва навмисно приурочила інцидент до військових маневрів. Таку оцінку підтримали представники Великої Британії та Франції.

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Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг наголосив, що дії путіна важливіші за його заяви.

У навчаннях беруть участь військові Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини, Литви, Нідерландів, Іспанії, Швеції та Великої Британії. Польща забезпечує логістику, а Туреччина долучилася дистанційно зі Стамбула.

Європейські країни прагнуть продемонструвати готовність забезпечувати безпеку України після завершення війни та допомагати у відновленні її оборонних можливостей.

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