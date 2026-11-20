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У п'ятницю, 20 листопада, під час атаки росії на Україну було порушено повітряний простір Польщі. Влада аналізує повідомлення про падіння предметів у трьох місцях у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Одне з них знаходиться поблизу Молодича у Ярославському повіті на південному сході Польщі. Про це УНН пише з посиланням на RMF24.

Деталі

Польська поліція розслідує повідомлення про обгорілі та розірвані металеві предмети, що лежать у землі поблизу вирви шириною кілька десятків метрів поблизу н.п. Молодич у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства, як дізнався репортер RMF FM.

Свідок стверджує, що знайшов уламки в полі за три кілометри від будівель. Влада відреагувала на подію.

Територія навколо Молодича – ще одне місце, де міг впасти один з предметів. Раніше уламки були знайдені в н.п. Новий Ліповець у Білгорайському повіті Люблінського воєводства на сході Польщі, пише видання.

Екстрені служби виявили уламки літаючого об'єкта, який впав на землю в Білгорайському повіті Люблінського воєводства, поблизу міст Новий Ліповець та Хмелек. Підполковник Яцек Горишевський, речник Оперативного командування ЗС Польщі, повідомив RMF FM, що розслідуються й інші інциденти.

Служби також шукають ще один літаючий об'єкт, який, як вважається, впав і вибухнув поблизу н.п. Рудник-над-Сяном у Підкарпатському воєводстві.

За даними очевидців, у Любачівському повіті Підкарпатського воєводства було чути вибух, у небі було видно світіння, а будинки тряслися.

Вплив на транспорт

Загроза авіаудару на сході Польщі призвела також до першої евакуації диспетчерської вежі в аеропорту Жешув-Ясьонка в п'ятницю вранці, про що оголосив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

Також через порушення польського повітряного простору в п'ятницю залізничний рух був призупинений по всьому Підкарпатському воєводству до 7:33 ранку за місцевим часом, повідомив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак. Ситуація повернулася до норми, поїзди спочатку відновили курсування по одній лінії.

Реакція влади

"Через порушення польського повітряного простору я скликав нараду за участю міністрів, представників ЗС Польщі та керівників служб", - вказав у X прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Президента Республіки Польща Кароля Навроцького постійно інформують про порушення польського повітряного простору", – також заявив у дописі на платформі X голова Бюро національної безпеки Бартош Гродецький.

Невпізнаний об'єкт впав на сході Польщі під час атаки рф на Україну - Туск відреагував