Невпізнаний об'єкт на тлі атаки рф на Україну міг упасти поблизу Хмелека в Люблінському воєводстві на сході Польщі. На місці події працюють військові служби, які перевіряють повідомлення. Про це УНН пише з посиланням на RMF24.

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Оперативне командування ЗС Польщі 20 листопада вранці оголосило, що поблизу Хмелека в Білгорайському повіті (Люблінське воєводство) міг упасти невідомий об'єкт. "Триває розслідування", – йдеться в офіційній заяві.

На місце події направлено відповідні служби, щоб встановити, чи справді об'єкт упав і що це може бути.

Влада закликає місцевих жителів зберігати спокій та уникати району проведення операції.

Як повідомляє, сьогодні вранці очевидці повідомили про можливі інциденти та загадкові об'єкти. Повідомлення було, зокрема, від громадянина, який живе неподалік Хмелека: "Я чув вибух, тому що живу за 7 км від місця події. Всюди оголошено тривогу, і поки школи не скасували заняття, але дрон упав".

Польські військові розслідують два випадки

"Ми розслідуємо два випадки можливих порушень нашого повітряного простору та працюємо над перевіркою (...). Сьогодні вночі ми спостерігали масовану атаку російської федерації на територію України. Наші та союзні літаки працювали в нашому повітряному просторі. Наші системи були в режимі готовності всю ніч. Зараз ми розслідуємо можливе порушення нашого повітряного простору", – сказав речник оперативного командування ЗС Польщі, підполковник Яцек Горишевський.

Польща перевіряє можливе порушення повітряного простору під час атаки рф

Реакція Туска

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що наразі загрози для Польщі немає.

"Я отримав звіт від міністрів (керівників Міністерства національної оборони та Міністерства внутрішніх справ та адміністрації) Косіняка-Камиша та Кервінського щодо безпекової ситуації в Білгорайському повіті через порушення польського повітряного простору. Наразі загрози з повітря немає. Відповідні служби перебувають на місці", - написав Туск у X.