Неопознанный объект на фоне атаки рф на Украину мог упасть вблизи Хмелека в Люблинском воеводстве на востоке Польши. На месте происшествия работают военные службы, которые проверяют сообщение. Об этом УНН пишет со ссылкой на RMF24.

Детали

Оперативное командование Вооружённых сил Польши утром 20 ноября объявило, что вблизи Хмелека в Билгорайском повете (Люблинское воеводство) мог упасть неизвестный объект. "Проводится расследование", — говорится в официальном заявлении.

На место происшествия направлены соответствующие службы, чтобы установить, действительно ли объект упал и что это может быть.

Власти призывают местных жителей сохранять спокойствие и избегать района проведения операции.

Как сообщается, сегодня утром очевидцы сообщили о возможных инцидентах и загадочных объектах. В частности, сообщение поступило от гражданина, который живёт неподалёку от Хмелека: "Я слышал взрыв, потому что живу в 7 км от места происшествия. Повсюду объявлена тревога, и пока школы не отменили занятия, но дрон упал".

Польские военные расследуют два случая

"Мы расследуем два случая возможных нарушений нашего воздушного пространства и работаем над проверкой (...). Сегодня ночью мы наблюдали массированную атаку российской федерации на территорию Украины. Наши и союзные самолёты работали в нашем воздушном пространстве. Наши системы всю ночь находились в режиме готовности. Сейчас мы расследуем возможное нарушение нашего воздушного пространства", — сказал пресс-секретарь Оперативного командования Вооружённых сил Польши подполковник Яцек Горишевский.

Польша проверяет возможное нарушение воздушного пространства во время атаки рф

Реакция Туска

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что в настоящее время угрозы для Польши нет.

"Я получил отчёт от министров (руководителей Министерства национальной обороны и Министерства внутренних дел и администрации) Косиняка-Камыша и Кервинского относительно ситуации с безопасностью в Билгорайском повете в связи с нарушением польского воздушного пространства. В настоящее время воздушной угрозы нет. Соответствующие службы находятся на месте", — написал Туск в X.