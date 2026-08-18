Тарас Высоцкий
Из-за российских ударов по портам и судам экспорт зерна из Украины в начале августа упал до 30% от потребности. Министр Высоцкий заявил, что без возобновления работы черноморских портов экспорт не превысит 50%.
Президент поручил главе правительства и соответствующим министрам вместе с общинами разобраться с возможностями местных бюджетов и провести логистический аудит.
Рекордно низкий уровень Дуная ограничивает потоки зерна через Румынию, а российские удары перенаправляют украинский экспорт из Одессы. Это увеличивает расходы и задержки, угрожая глобальным поставкам продовольствия.
Минсельхоз прогнозирует дефицит зернохранилищ в объёме до 11 млн тонн к концу осени. Румыния будет помогать увеличивать пропускную способность порта Констанца и пунктов пропуска.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел разговор с министром иностранных дел Франции по поводу российских атак в Черном море. Стороны обсудили необходимость международного ответа для защиты судоходства и экспорта зерна.
Президент подписал закон №4921-IX, который гармонизирует правила органического рынка с требованиями ЕС. Документ вводит новую систему контроля и упрощает выход украинских производителей на рынок ЕС.
Правительство восстановило Министерство аграрной политики и продовольства во главе с Тарасом Высоцким. Также создано Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ, которое возглавил Виталий Безгин.