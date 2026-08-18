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Тарас Высоцкий

Министр аграрной политики и продовольствия Украины
Тарас Николаевич Высоцкий родился 6 августа 1986 года в селе Кунин Здолбуновского района Ровенской области. В 2008 году окончил Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины по специальности «Административный менеджмент». Получил степень магистра в Университете имени Гумбольдта в Берлине. Специалист по аграрной политике и экономике АПК с более чем десятилетним опытом работы в профильных органах власти. До назначения в правительство работал в отраслевых ассоциациях. С сентября 2019 года — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. С мая 2021 года — первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия, где последовательно работал при министрах Романе Лещенко и Николае Сольском. После ареста Сольского в мае 2024 года временно исполнял обязанности министра. В июле 2025 года освобождён от должности первого заместителя. 16 июля 2026 года назначен министром аграрной политики и продовольствия в составе правительства Корецкого. В то же время в апреле 2026 года НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению Высоцкого в злоупотреблениях при закупке продуктов питания на сумму около 62 млн грн.
2019
Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства
2021
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия
2024
И. о. министра аграрной политики после ареста Николая Сольского
2026
Назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины
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