На дроны и ракеты: Украина получила от ЕС еще €1,2 млрд
Киев • УНН
ЕС выделил Украине 1,24 млрд евро на оборонные нужды, в частности на дроны, перехватчики и ракеты. Общее финансирование достигло почти 13 млрд евро.
Украина получила еще 1,2 млрд евро от ЕС на оборонные нужды в рамках Ukraine Support Loan, в том числе на дроны и ракеты. Об этом 7 октября сообщили в Еврокомиссии и Премьер-министр Сергей Корецкий в соцсетях, пишет УНН.
Европейская комиссия сегодня выделила 1,24 миллиарда евро в рамках оборонного компонента кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) объемом 90 миллиардов евро. Финансирование охватывает беспилотники, перехватчики беспилотников, боеприпасы для беспилотников и ракеты, произведенные украинскими компаниями
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала выделение финансирования: "Россия продолжает свою преднамеренную стратегию террора — пытается сделать повседневную жизнь невыносимой для украинцев. Сегодняшняя выплата поможет укрепить оборонную промышленность Украины. И способность Украины защищаться. Защитить людей и инфраструктуру".
Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках Ukraine Support Loan
Куда пойдут деньги
"Средства направим на первоочередные оборонные нужды", - указал Корецкий.
С учетом этого транша Украина, по его словам, получила уже почти 13 млрд евро оборонного финансирования по программе.
Что дальше
"Продолжаем работать с европейскими партнерами, чтобы остальное предусмотренное финансирование поступило вовремя и в полном объеме", - отметил Премьер.
Он поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссара Андрюса Кубилюса и все государства-члены ЕС "за последовательную поддержку Украины и усиление нашей обороноспособности".
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