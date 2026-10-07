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На дроны и ракеты: Украина получила от ЕС еще €1,2 млрд

Киев • УНН

 • 1906 просмотра

ЕС выделил Украине 1,24 млрд евро на оборонные нужды, в частности на дроны, перехватчики и ракеты. Общее финансирование достигло почти 13 млрд евро.

На дроны и ракеты: Украина получила от ЕС еще €1,2 млрд

Украина получила еще 1,2 млрд евро от ЕС на оборонные нужды в рамках Ukraine Support Loan, в том числе на дроны и ракеты. Об этом 7 октября сообщили в Еврокомиссии и Премьер-министр Сергей Корецкий в соцсетях, пишет УНН.

Европейская комиссия сегодня выделила 1,24 миллиарда евро в рамках оборонного компонента кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) объемом 90 миллиардов евро. Финансирование охватывает беспилотники, перехватчики беспилотников, боеприпасы для беспилотников и ракеты, произведенные украинскими компаниями

- сообщили в Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала выделение финансирования: "Россия продолжает свою преднамеренную стратегию террора — пытается сделать повседневную жизнь невыносимой для украинцев. Сегодняшняя выплата поможет укрепить оборонную промышленность Украины. И способность Украины защищаться. Защитить людей и инфраструктуру".

Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках Ukraine Support Loan

- подтвердил Премьер Корецкий.

Куда пойдут деньги

"Средства направим на первоочередные оборонные нужды", - указал Корецкий.

С учетом этого транша Украина, по его словам, получила уже почти 13 млрд евро оборонного финансирования по программе.

Что дальше

"Продолжаем работать с европейскими партнерами, чтобы остальное предусмотренное финансирование поступило вовремя и в полном объеме", - отметил Премьер.

Он поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссара Андрюса Кубилюса и все государства-члены ЕС "за последовательную поддержку Украины и усиление нашей обороноспособности".

ЕС выделил Украине €2,9 млрд и подчеркнул своевременность реформ для новых выплат - Зеленский отреагировал02.10.26, 13:21 • 24436 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Война в Украине
Андрюс Кубилюс
Европейская комиссия
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина