ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

Еврокомиссар Андрюс Кубилиус сообщил о планах ЕС увеличить производство снарядов до 2 млн штук в этом году. Украинская оборонная промышленность за это время увеличила производство в 35 раз - до 35 млрд евро в год.