Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что россия может быть готова к нападению на страны ЕС уже через пять лет. Он призвал ЕС
подготовиться к возможной агрессии.
По словам Андрюса Кубилюса, США пытаются достичь мирного соглашения по войне в Украине, но им нужно понять, кто такой путин. Умиротворение диктаторов заканчивается плохо, они становятся агрессивнее.
Министры иностранных дел европейских стран заявили о готовности усилить давление на россию санкциями. Это делается, чтобы помешать
ведению войны и обеспечить Украине справедливый мир.
Еврокомиссия утвердила Белую книгу Readiness 2030 и план ReArm Europe. Это большой шаг к более безопасной Европе, направленный на
сдерживание рф и поддержку Украины.
ЕС планирует развивать оборонную промышленность путем уменьшения поддержки США. Приоритетом является обеспечение Украины оружием,
боеприпасами и усиление сотрудничества в оборонной сфере.
Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс прокомментировал требование США о повышении расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП. Он
напомнил, что сами США тратят лишь 3,5%, тогда как некоторые европейские страны уже достигли 5%.
Еврокомиссар Андрюс Кубилиус сообщил о планах ЕС увеличить производство снарядов до 2 млн штук в этом году. Украинская оборонная
промышленность за это время увеличила производство в 35 раз - до 35 млрд евро в год.