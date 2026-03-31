Главы дипломатии ЕС и Украины в годовщину Бучанской резни подтвердили приверженность обеспечению ответственности рф

Министры иностранных дел Украины и стран ЕС посетили Бучу в четвертую годовщину российской резни и сделали совместное заявление по случаю неформального заседания министров иностранных дел ЕС, подчеркнув обеспечение ответственности российского агрессора, в частности в рамках Специального трибунала, Международной компенсационной комиссии и Реестра убытков, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с высоким представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас, комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом, министрами иностранных дел ЕС посетили Бучу в четвертую годовщину российской резни во вторник, 31 марта.

Гости поставили лампады к мемориалу жертв Бучанской резни и почтили память украинцев, зверски убитых здесь четыре года назад. Они посетили церковь, где размещена выставка фото и видео российских зверств в Буче.

Министр иностранных дел Украины выразил благодарность своим коллегам из стран ЕС, прибывшим на специальное выездное заседание Совета ЕС по иностранным делам. Ключевой темой встречи стала ответственность российского агрессора, в частности в рамках Специального трибунала, Международной компенсационной комиссии и Реестра убытков.

По словам главы МИД Украины, на фоне событий на Ближнем Востоке крайне важно, чтобы Украина оставалась среди приоритетов как глобальной, так и региональной повестки дня.

Во время специального выездного заседания главы внешнеполитических ведомств государств ЕС сосредоточились также на вопросах энергетики, ситуации на поле боя и членстве Украины в ЕС.

Совместное заявление по итогам встречи сделали Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Республики Кипр, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Украины.

Мы собрались сегодня в Киеве и Буче, чтобы почтить память жертв массовых преступлений в Буче, совершенных во время временной оккупации россией частей Киевской области в 2022 году, и подтвердить нашу непоколебимую приверженность обеспечению полной ответственности российской федерации за любые нарушения международного права в Украине или против нее, включая агрессию, нарушающую Устав Организации Объединенных Наций - говорится в заявлении.

Участники указали в заявлении, что чтят память "всех жертв резни в Буче и других городах, поселках и селах по всей Украине, где гражданское население подверглось массовым убийствам, пыткам, сексуальному насилию, принудительным депортациям и другим серьезным нарушениям международного гуманитарного права и права прав человека". "Доказательства, собранные после отхода российских войск, подчеркивают необходимость обеспечить полную и всеобъемлющую ответственность", - отмечается в заявлении.

"Мы подтверждаем нашу приверженность обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие самые серьезные преступления, совершенные в связи с агрессивной войной россии против Украины", - сказано в заявлении.

В этом контексте участники встречи приветствовали "недавний прогресс, достигнутый в рамках Совета Европы при поддержке ЕС в направлении начала деятельности Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и создания Международной компенсационной комиссии для Украины". "Мы также выражаем нашу поддержку расследованию Международным уголовным судом ситуации в Украине и призываем все государства-участники к полному сотрудничеству", - говорится в заявлении.

"Мы подчеркиваем, что ответственность является неотъемлемым элементом всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, а также соблюдения международного права", - заявили участники заседания.

"На пятом году российской агрессивной войны мы подтверждаем нашу неизменную твердую и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, в соответствии с целями и принципами Устава ООН и международного права", - говорится в заявлении.

