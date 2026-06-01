В россии заговорили о завершении войны для спасения экономики – Reuters

Российская экономика все сильнее ощущает последствия войны против Украины, а представители крупного бизнеса и финансовых кругов уже открыто говорят о необходимости завершения боевых действий для восстановления экономического роста. Об этом сообщает Reuters накануне Петербургского международного экономического форума, передает УНН.

По данным агентства, президент рф владимир путин проведет уже пятый "военный" экономический форум в санкт-петербурге на фоне ухудшения экономической ситуации и отсутствия четкой стратегии дальнейшего развития страны.

Ухудшение экономической ситуации

Экономика рф, объем которой оценивается примерно в 3 триллиона долларов, замедлила рост до около 1% в 2025 году после 4,9% годом ранее. В первом квартале 2026 года российская экономика уже сократилась на 0,2%.

Правительство рф объясняет проблемы высокими процентными ставками, санкциями Запада и укреплением рубля. В то же время Reuters отмечает, что существенное влияние оказывают и украинские удары дронами по территории россии.

В частности, атаки по нефтеперерабатывающим заводам, портам и промышленным предприятиям вывели из строя значительную часть экономической инфраструктуры. По оценкам агентства, пострадала примерно четверть российских нефтеперерабатывающих мощностей, что создает риски дефицита топлива.

Бизнес хочет завершения войны

"Бизнес считает, что лучший способ восстановить экономический рост – завершить войну в Украине", – цитирует Reuters одного из российских топ-менеджеров.

Собеседник агентства отметил, что реакция российского фондового рынка на любые позитивные новости относительно мирных переговоров демонстрирует реальные ожидания бизнеса.

При этом переговорный процесс фактически остановился. В кремле заявили, что мирные переговоры сейчас находятся "на паузе", так как внимание США сместилось на Ближний Восток.

Reuters также пишет, что потенциальные американские инвестиции в экономику рф и возможное частичное ослабление санкций, которые обсуждались ранее, на данный момент также заморожены.

У власти нет плана роста

Бывший заместитель председателя центробанка рф олег вьюгин заявил агентству, что российские власти фактически не имеют действенных механизмов для восстановления экономического роста.

"Правительству по сути нечего предложить для восстановления роста", – сказал он.

В материале подчеркивается, что большинство факторов, обеспечивавших экономический рост россии во времена правления путина, больше не работают или исчерпали свой потенциал. Речь идет об иностранных инвестициях, дешевых кредитах, высоких доходах от энергоресурсов и импортозамещении.

Даже в госдуме признают проблему

В то же время даже представители российского политического истеблишмента начали публично признавать угрозу для экономики из-за затяжной войны.

Депутат госдумы рф ренат сулейманов заявил Reuters, что экономика не выдержит длительного продолжения так называемой "специальной военной операции".

"О каком развитии, инвестициях или капитальных затратах можно говорить? Танки и снаряды не имеют потребительской ценности", – сказал он.

Аналитики также отмечают, что россия не имеет достаточных внутренних ресурсов для устойчивого экономического роста без внешнего импульса, в частности ослабления санкций и завершения войны.

