Ахметов: "У путина нет причин продолжать войну, его войска застряли"

$44.2751.44
ukenru
Эксклюзив
11:09 • 3290 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
08:34 • 13699 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
07:49 • 18055 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 63337 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 72734 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 44762 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 85837 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 102841 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 63234 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 64357 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.5м/с
72%
745мм
Популярные новости
"Как всегда не хватает логики": в МИД раскрыли цель новых российских обвинений по ЗАЭС31 мая, 02:46 • 4320 просмотра
Силы ПВО обезвредили 212 из 229 российских дронов во время ночной атакиPhoto31 мая, 05:40 • 12055 просмотра
Над США взорвался метеорит с силой более 20 авиабомбPhoto31 мая, 05:47 • 13205 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 21771 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения09:14 • 10565 просмотра
публикации
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения09:14 • 10699 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 21920 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 63331 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 48005 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 53544 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Влад Росс
Никол Пашинян
Ли Цян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 21884 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 42350 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 58107 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 62236 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 72776 просмотра
Актуальное
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Фильм
ИРИС-Т
Saab JAS 39 Gripen

Ахметов: "У путина нет причин продолжать войну, его войска застряли"

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Ринат Ахметов заявил о движении к миру и назвал войска рф застрявшими. Он указал на технологическую отсталость и слабость российской экономики.

Ахметов: "У путина нет причин продолжать войну, его войска застряли"

Бизнесмен и самый богатый украинец Ринат Ахметов поделился своим видением завершения войны в Украине. По его мнению, стороны постепенно движутся к миру, а у россии нет оснований продолжать войну.  Об этом он рассказал в интервью изданию  The Guardian, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о перспективах достижения мира, Ахметов заявил, что видит постепенное движение в этом направлении.

Я думаю, что мы постепенно движемся к нему. Войска путина застряли. Для меня это как чаша наполовину полна. Другие утверждают, что она наполовину пуста, но я вижу, что вода все еще там. Некоторые люди говорят мне, что у Путина нет причин прекращать эту войну. Я думаю наоборот: у него нет причин ее продолжать

– заметил Ринат Ахметов.

Кроме того, Ахметов отметил, что в Украине существуют проблемы, однако они не скрываются, так как страна является свободным и демократическим государством, в то время как у россии больше проблем, но они остаются непубличными.

Они говорят мне, что в Украине много проблем: да, но в свободном и демократическом государстве никто не пытается их скрыть. Есть ли проблемы в россии? Я думаю, что их гораздо больше, но они держатся в тайне. Экономика россии составляет всего 2% мирового ВВП. А сколько россия инвестирует в технологии? Ноль. Они менее готовы к завтрашней битве. Они вкладывают много денег в эту войну против своих соседей, хотя мы никогда не представляли никакой угрозы для россии

– подчеркнул бизнесмен.

Ахметов заявил, что в последний раз виделся с Зеленским накануне полномасштабного вторжения31.05.26, 14:51 • 492 просмотра

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Ринат Ахметов
Хранитель
Украина