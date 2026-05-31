Ахметов: "У путина нет причин продолжать войну, его войска застряли"

Бизнесмен и самый богатый украинец Ринат Ахметов поделился своим видением завершения войны в Украине. По его мнению, стороны постепенно движутся к миру, а у россии нет оснований продолжать войну. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о перспективах достижения мира, Ахметов заявил, что видит постепенное движение в этом направлении.

Я думаю, что мы постепенно движемся к нему. Войска путина застряли. Для меня это как чаша наполовину полна. Другие утверждают, что она наполовину пуста, но я вижу, что вода все еще там. Некоторые люди говорят мне, что у Путина нет причин прекращать эту войну. Я думаю наоборот: у него нет причин ее продолжать – заметил Ринат Ахметов.

Кроме того, Ахметов отметил, что в Украине существуют проблемы, однако они не скрываются, так как страна является свободным и демократическим государством, в то время как у россии больше проблем, но они остаются непубличными.

Они говорят мне, что в Украине много проблем: да, но в свободном и демократическом государстве никто не пытается их скрыть. Есть ли проблемы в россии? Я думаю, что их гораздо больше, но они держатся в тайне. Экономика россии составляет всего 2% мирового ВВП. А сколько россия инвестирует в технологии? Ноль. Они менее готовы к завтрашней битве. Они вкладывают много денег в эту войну против своих соседей, хотя мы никогда не представляли никакой угрозы для россии – подчеркнул бизнесмен.

Ахметов заявил, что в последний раз виделся с Зеленским накануне полномасштабного вторжения