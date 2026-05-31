Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
08:34 • 13699 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
07:49 • 18055 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 63337 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
30 мая, 14:59 • 72734 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 44762 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в России – видео
29 мая, 14:16 • 85837 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 102841 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 63234 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 64357 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Ахметов заявил, что в последний раз виделся с Зеленским накануне полномасштабного вторжения

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Бизнесмен в последний раз виделся с президентом 23 февраля 2022 года и отметил его мужество. Также стало известно о покупке Ахметовым дорогого жилья.

Бизнесмен и самый богатый украинец Ринат Ахметов сообщил, что в последний раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 февраля 2022 года – за день до начала полномасштабного российского вторжения. Об этом он рассказал в интервью изданию  The Guardian, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос об отношениях с президентом, Ринат Ахметов отметил, что после начала большой войны они больше не встречались.

В последний раз я видел его 23 февраля 2022 года. С тех пор мы не встречались; он знает, что я постоянно нахожусь в Украине и никуда не уезжал, и я думаю, что он знает о том, что я делаю для поддержки Украины. Так что с того времени не было никаких напряженных отношений

– рассказал Ринат Ахметов.

Бизнесмен также высказался о действиях президента после начала полномасштабного вторжения россии.

Украина выстояла благодаря мужеству и стойкости своего народа, своих вооруженных сил и поддержке цивилизованного мира. А также благодаря мужеству и стойкости нашего президента. Он заслуживает большой похвалы за то, что мы можем говорить сейчас, в Киеве, в доме, где я провел первые часы полномасштабного вторжения. Он не сбежал, он остался здесь с нами и показал себя как мужественный человек с сильным характером. Он делает все возможное, чтобы защитить наш суверенитет, независимость и свободу

– подчеркнул он.

