Ахметов заявил, что в последний раз виделся с Зеленским накануне полномасштабного вторжения

Бизнесмен и самый богатый украинец Ринат Ахметов сообщил, что в последний раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 февраля 2022 года – за день до начала полномасштабного российского вторжения. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian, передает УНН.

Отвечая на вопрос об отношениях с президентом, Ринат Ахметов отметил, что после начала большой войны они больше не встречались.

В последний раз я видел его 23 февраля 2022 года. С тех пор мы не встречались; он знает, что я постоянно нахожусь в Украине и никуда не уезжал, и я думаю, что он знает о том, что я делаю для поддержки Украины. Так что с того времени не было никаких напряженных отношений