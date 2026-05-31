Ахметов заявил, что в последний раз виделся с Зеленским накануне полномасштабного вторжения
Киев • УНН
Бизнесмен в последний раз виделся с президентом 23 февраля 2022 года и отметил его мужество. Также стало известно о покупке Ахметовым дорогого жилья.
Бизнесмен и самый богатый украинец Ринат Ахметов сообщил, что в последний раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 февраля 2022 года – за день до начала полномасштабного российского вторжения. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос об отношениях с президентом, Ринат Ахметов отметил, что после начала большой войны они больше не встречались.
В последний раз я видел его 23 февраля 2022 года. С тех пор мы не встречались; он знает, что я постоянно нахожусь в Украине и никуда не уезжал, и я думаю, что он знает о том, что я делаю для поддержки Украины. Так что с того времени не было никаких напряженных отношений
Бизнесмен также высказался о действиях президента после начала полномасштабного вторжения россии.
Украина выстояла благодаря мужеству и стойкости своего народа, своих вооруженных сил и поддержке цивилизованного мира. А также благодаря мужеству и стойкости нашего президента. Он заслуживает большой похвалы за то, что мы можем говорить сейчас, в Киеве, в доме, где я провел первые часы полномасштабного вторжения. Он не сбежал, он остался здесь с нами и показал себя как мужественный человек с сильным характером. Он делает все возможное, чтобы защитить наш суверенитет, независимость и свободу
Bloomberg: Ахметов приобрел в Монако 21-комнатные апартаменты за 554 млн долларов21.04.26, 14:45 • 5570 просмотров