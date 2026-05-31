Трамп требует изменить проект соглашения с Ираном по ядерной программе – Axios

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду внести изменения в предварительное соглашение с Ираном, которое американские и иранские представители согласовали в ходе переговоров. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США и другие осведомленные источники, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Трамп в целом поддерживает заключение сделки и рассчитывает завершить переговоры в ближайшее время, однако стремится усилить отдельные положения документа. Прежде всего речь идет о вопросах, связанных с ядерными материалами Ирана и ограничениями его ядерной программы.

Действующий проект меморандума предусматривает обязательство Тегерана не разрабатывать ядерное оружие и открывает 60-дневное окно для дальнейших переговоров по ядерным ограничениям и возможному ослаблению американских санкций. В то же время конкретные шаги по сокращению запасов обогащенного урана пока окончательно не согласованы.

Переговоры могут продлиться еще несколько дней

Запрос Трампа фактически положил начало новому раунду переговоров между Вашингтоном и Тегераном. В Белом доме подчеркнули, что президент согласится только на такое соглашение, которое будет отвечать американским интересам и гарантировать, что Иран не получит ядерного оружия.

В то же время иранские официальные лица заявляют, что окончательный текст документа также еще не был утвержден Тегераном.

