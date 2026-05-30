Трамп провел закрытое совещание по ядерной сделке с Ираном и прекращению огня, но решения так и нет

$44.270.0351.440.11
ukenru
29 мая, 14:16 • 28688 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 35241 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 29779 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 32228 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 49459 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 62494 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 64073 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 89117 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 69211 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49641 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1м/с
94%
745мм
Популярные новости
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 22096 просмотра
Под Киевом вражеский дрон попал в технический балкон многоэтажкиPhoto29 мая, 15:50 • 4706 просмотра
Суд избрал меры пресечения сотрудникам БЭБ, разоблаченным на взятках29 мая, 16:04 • 7270 просмотра
Армия РФ атаковала Украину ракетами, в Киеве и области слышали взрывы29 мая, 17:12 • 11542 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto19:28 • 10311 просмотра
публикации
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto19:28 • 10358 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 22182 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto29 мая, 14:38 • 24619 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины29 мая, 14:16 • 28688 просмотра
Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"29 мая, 12:28 • 29622 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Ишак Дар
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Румыния
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 22862 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 39532 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 45485 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 55101 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 106765 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Золото
Беспилотный летательный аппарат

Трамп провел закрытое совещание по ядерной сделке с Ираном и прекращению огня, но решения так и нет

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Трамп обсудил с советниками ядерную программу Тегерана и прекращение огня. Официального решения по итогам двухчасовой встречи пока не обнародовали.

Трамп провел закрытое совещание по ядерной сделке с Ираном и прекращению огня, но решения так и нет

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме закрытое совещание с советниками по поводу возможной сделки с Ираном, которая предусматривает продление режима прекращения огня и начало переговоров о ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Перед встречей Трамп заявил, что готов принять "окончательное решение" по предварительным договоренностям между Вашингтоном и Тегераном. По информации CNN, обсуждение в ситуационной комнате Белого дома длилось около двух часов, однако после его завершения никаких официальных заявлений или решений обнародовано не было.

Иран заявляет о продолжении контактов

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, однако меморандум о взаимопонимании между сторонами еще не подписан. Также на данный момент нет подтверждения, что потенциальную сделку одобрил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

США пригрозили ударами по минным судам Ирана в Ормузском проливе29.05.26, 23:59 • 1072 просмотра

На этом фоне Администрация Персидского залива, отвечающая за контроль судоходства в Ормузском проливе, заявила о намерении продолжать работу, несмотря на недавние санкции США. Международные экономические организации в то же время предупреждают, что нестабильность в регионе уже влияет на мировые цены на топливо и удобрения.

Напряженность сохраняется и в Ливане

Параллельно продолжается обострение на юге Ливана. Израиль заявляет о расширении операций против группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран. По данным ЮНИСЕФ, за последнюю неделю в результате боевых действий в среднем ежедневно погибали или получали ранения 11 детей.

Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с президентом Ливана Джозефом Ауном. Ливанский лидер подчеркнул необходимость достижения прекращения огня, в то время как Рубио заявил, что ответственность за продолжение боевых действий лежит на "Хезболле".

Трамп озвучил четыре важных условия для Ирана перед финальным решением по сделке29.05.26, 21:01 • 2792 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Выборы в США
Марко Рубио
Израиль
Белый дом
ЮНИСЕФ
Вашингтон
Ливан
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран