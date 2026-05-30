Трамп провел закрытое совещание по ядерной сделке с Ираном и прекращению огня, но решения так и нет

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме закрытое совещание с советниками по поводу возможной сделки с Ираном, которая предусматривает продление режима прекращения огня и начало переговоров о ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Перед встречей Трамп заявил, что готов принять "окончательное решение" по предварительным договоренностям между Вашингтоном и Тегераном. По информации CNN, обсуждение в ситуационной комнате Белого дома длилось около двух часов, однако после его завершения никаких официальных заявлений или решений обнародовано не было.

Иран заявляет о продолжении контактов

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, однако меморандум о взаимопонимании между сторонами еще не подписан. Также на данный момент нет подтверждения, что потенциальную сделку одобрил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

США пригрозили ударами по минным судам Ирана в Ормузском проливе

На этом фоне Администрация Персидского залива, отвечающая за контроль судоходства в Ормузском проливе, заявила о намерении продолжать работу, несмотря на недавние санкции США. Международные экономические организации в то же время предупреждают, что нестабильность в регионе уже влияет на мировые цены на топливо и удобрения.

Напряженность сохраняется и в Ливане

Параллельно продолжается обострение на юге Ливана. Израиль заявляет о расширении операций против группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран. По данным ЮНИСЕФ, за последнюю неделю в результате боевых действий в среднем ежедневно погибали или получали ранения 11 детей.

Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с президентом Ливана Джозефом Ауном. Ливанский лидер подчеркнул необходимость достижения прекращения огня, в то время как Рубио заявил, что ответственность за продолжение боевых действий лежит на "Хезболле".

