Трамп озвучил четыре важных условия для Ирана перед финальным решением по сделке

Президент США Дональд Трамп намекнул на условия предложенного мирного соглашения США с Ираном в сообщении на Truth Social в пятницу утром, прежде чем заявить, что направляется на встречу с сотрудниками Белого дома, чтобы решить, как двигаться дальше, передает УНН.

Детали

Трамп сказал, что Иран должен согласиться никогда не иметь ядерного оружия или бомбы, Ормузский пролив должен быть немедленно открыт без платы за проход, все оставшиеся водные мины должны быть взорваны Ираном, США должны забрать «ядерную пыль» или обогащенный уран, захороненный под разрушенными ядерными комплексами Ирана, и никаких денежных расчетов не будет до дальнейшего уведомления.

Другие пункты, гораздо менее важные, были согласованы. Сейчас я встречусь в Ситуационной комнате, чтобы принять окончательное решение - резюмировал президент США.

