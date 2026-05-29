Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон

В Галаце российский дрон попал в многоэтажку, два человека получили ранения. Из-за инцидента Румыния поднимала в небо истребители F-16.

Министерство обороны Румынии официально подтвердило, что в ночь на 29 мая российский беспилотник нарушил воздушное пространство страны и упал на жилой дом в городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека, пишет УНН со ссылкой на заявление румынского оборонного ведомства.

В Минобороны Румынии сообщили, что российская федерация возобновила атаки беспилотниками по гражданским и инфраструктурным объектам Украины вблизи румынской границы. Один из дронов, который отслеживали радары в южной части Галаца, залетел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу жилой многоэтажки, после чего возник пожар.

По данным спасательных служб, после удара произошел взрыв в квартире на десятом этаже. Двое жителей получили травмы и медицинскую помощь. Для безопасности были эвакуированы около 70 жителей дома.

В ответ на нарушение воздушного пространства Румыния подняла в небо боевую авиацию, в частности истребители F-16. Инцидент стал одним из самых серьезных случаев попадания российских беспилотников на территорию страны-члена НАТО и первым, приведшим к ранению гражданских лиц.

Степан Гафтко

