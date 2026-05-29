Вероятно, российский дрон атаковал страну НАТО: в Румынии пострадали два человека

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

В городе Галац беспилотник попал в жилой дом, что привело к пожару и ранениям двух человек. Это первый случай с пострадавшими на территории страны НАТО.

В румынском городе Галац беспилотник, который, по предварительным данным, мог быть российским, упал на жилую многоэтажку, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на местные власти и результаты OSINT-анализа, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в ночь на 29 мая. После удара по дому на улице Брэилей произошел взрыв и пожар в квартире на десятом этаже. Два человека получили легкие травмы и медицинскую помощь на месте. По данным ASTRA, это может быть очередной случай, когда в результате падения дрона, связанного с российскими атаками, пострадали гражданские на территории страны-члена НАТО.

Аналитики проекта установили, что поврежден жилой дом по адресу Strada Brăilei 50 в Галаце.

Позже генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии официально подтвердил информацию о двух пострадавших жителях дома в Галаце после попадания дрона. Также были эвакуированы 70 жителей многоэтажки.

В сообщении ведомства говорится, что после падения беспилотника произошел взрыв и пожар в квартире на десятом этаже. Специалисты установили, что весь взрывной заряд дрона сдетонировал.

Ранее обломки российских беспилотников уже неоднократно находили на территории Румынии во время атак рф на украинскую портовую инфраструктуру вблизи границы, однако информации о пострадавших до этого не поступало.

Румыния имеет около 650 километров общей границы с Украиной и входит в Европейский Союз и НАТО. На фоне регулярных инцидентов с нарушением воздушного пространства страны в прошлом году Министерство обороны Румынии выступало за предоставление военным права сбивать дроны, которые незаконно залетают на территорию государства.

Степан Гафтко

