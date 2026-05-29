В Румынии дрон упал на многоэтажку, после взрыва вспыхнул пожар
Киев • УНН
В Галаце дрон врезался в многоэтажку, что привело к взрыву и пожару. Два человека получили ранения, специалисты устанавливают происхождение аппарата.
В румынском городе Галац беспилотник врезался в жилой дом, после чего произошел взрыв и пожар в квартире на десятом этаже. Об этом сообщили местные службы чрезвычайных ситуаций, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел вечером 29 мая. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция и другие экстренные службы. Два человека, находившиеся в охваченной огнем квартире, самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Изначально сообщалось, что жертв нет.
Впоследствии власти уточнили, что два человека получили незначительные травмы и медицинскую помощь на месте. Пожар удалось быстро ликвидировать. По предварительным данным, других беспилотников в районе не обнаружено.
Для выяснения обстоятельств инцидента в Галац направили специализированную следственную группу из взрывотехников и криминалистов. Правоохранители проводят расследование и устанавливают происхождение дрона.
