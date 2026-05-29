Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"

$44.270.0351.440.11
ukenru
13:15 • 1534 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
11:41 • 4444 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
10:51 • 10825 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 30217 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 53963 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 57242 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 86870 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 66047 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 48900 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 42031 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
56%
747мм
Популярные новости
ФИФА попала под расследование из-за завышенных цен на билеты на Чемпионат мира-202629 мая, 05:05 • 16686 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto29 мая, 06:47 • 36094 просмотра
Миллионные залоги назначены судьям по делу о коррупции в Верховном Суде29 мая, 07:21 • 18339 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 32505 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto08:39 • 21267 просмотра
публикации
Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"12:28 • 6450 просмотра
Польза и вред арахиса: что нужно знать перед тем, как добавить его в рационPhoto12:16 • 7954 просмотра
Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей10:14 • 15795 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 32550 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto29 мая, 06:47 • 36139 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Музыкант
Марк Рютте
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Румыния
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения11:05 • 9182 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto08:39 • 21307 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 39708 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 48847 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 101170 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"

Киев • УНН

 • 6452 просмотра

В субботу ПСЖ и Арсенал разыграют кубок Лиги чемпионов в Будапеште. Парижане защищают титул, а лондонцы борются за первый трофей в истории.

Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"

В субботу, 30 мая, в Будапеште французский "ПСЖ" Ильи Забарного и лондонский "Арсенал" разыграют самый престижный клубный трофей - кубок Лиги чемпионов. Французы постараются одержать вторую победу подряд в турнире, а лондонцы - первый трофей в истории клуба. УНН рассказывает, что известно перед финалом, где смотреть и кто фаворит букмекеров. 

Детали

Финал самого престижного клубного турнира в мировом футболе сезона 2025/26 примет "Пушкаш Арена" в столице Венгрии, Будапеште. Ранее, в сезоне 2022/2023, арена принимала финал Лиги Европы, где победу одержала "Севилья" над "Ромой", а теперь там впервые состоится главный матч клубного календаря европейского футбола.

"Пушкаш Арена"

В финале сыграют действующий победитель турнира "Пари Сен-Жермен", за который выступает украинец Илья Забарный, и лондонский "Арсенал". Парижане могут стать вторым клубом в эпоху Лиги чемпионов, который защитит трофей, а "канониры", выходившие в финал в 2006 году, попробуют стать 25-м победителем в истории турнира. 

Перед финалом болельщиков порадует американская группа The Killers, которые выступят хедлайнерами шоу на финале. 

Группа The Killers

Также всемирно известный венгерский пианист Адам Дьердь исполнит гимн Лиги чемпионов, а также другие композиции на финальном матче в Будапеште. Музыкант снова выступит в роли, которую уже исполнял перед решающим поединком 2023 года в Стамбуле. 

Уроженец Будапешта и постоянный гость нью-йоркского Карнеги-холла уже давно демонстрирует свое виртуозное мастерство на крупнейших футбольных событиях - в частности, он выступал на церемонии открытия ЕВРО-2012, которое проходило в Польше и Украине. 

Адам Дьердь исполняет гимн Лиги чемпионов в 2023 году на стадионе в Стамбуле

Фестиваль Лиги чемпионов

В четверг, 28 мая, в Будапеште стартовал Фестиваль Лиги чемпионов. Легендарный бразильский защитник Кафу, победитель Лиги чемпионов 2007 года в составе "Милана", одноклубник Андрея Шевченко по итальянскому клубу, привез трофей на Площадь Героев, дав старт футбольному празднику. К вечеру четверга фестиваль посетили более 25 тысяч человек.

В день открытия Фестиваля чемпионов были объявлены составы четырех команд, которые примут участие в традиционном турнире Ultimate Champions Legends.

Кафу с трофеем Лиги чемпионов

На Фестивале чемпионов болельщиков ждет множество разнообразных развлечений. В частности, в пятницу вечером на главной сцене перед Музеем изобразительных искусств выступит английский диджей и лидер хит-парадов SIGALA. Выступление начнется в 21:00. 

Что стоит знать перед финалом

Пока только девяти командам удалось пройти весь сезон в Лиге чемпионов без единого поражения, и "Арсенал" всего в одном матче от того, чтобы стать следующим. На пути лондонцев - "Пари Сен-Жермен", действующий победитель и первый после "Реала" обладатель трофея, который будет защищать титул в финале. Мадридцы дважды делали это в сезонах 2016/17 и 2017/18.

Финал на "Пушкаш Арене" напоминает полуфинал прошлого сезона, где команды уже встречались. В противостоянии команда Луиса Энрике выиграла оба матча и победила 3:1 по сумме двух игр, а затем разгромила "Интер" со счетом 5:0 в финале и впервые в истории завоевала Кубок чемпионов. 

ПСЖ разгромил Интер с историческим счетом и впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов01.06.25, 00:33 • 4145 просмотров

Всего команды встречались пять раз, и до полуфинала прошлой Лиги чемпионов парижане ни разу не побеждали. На общем этапе прошлого розыгрыша выиграл "Арсенал", а в сезоне 2016/17 соперники дважды сыграли вничью.

К финалу в Будапеште команды двигались по-разному. "Арсенал" Микеля Артеты демонстрировал надежную игру в обороне - "канониры" сохранили ворота в неприкосновенности в девяти матчах и лишь четыре раза пропустили на общем этапе. Яркие победы над "Атлетико", "Баварией" и "Интером" чередовались с более напряженными встречами в плей-офф против "Байера", "Спортинга" и того же "Атлетико".

Арсенал впервые за 22 года завоевал чемпионство в английской футбольной Премьер-лиге20.05.26, 00:32 • 4217 просмотров

Козырем "ПСЖ" стала результативная игра в атаке. Парижане забили 44 гола в этом розыгрыше и могут побить рекорд "Барселоны", которая забила 45 мячей в Лиге чемпионов 1999/2000. Одним из лучших во французском клубе был Хвича Кварацхелия. Футболист сборной Грузии забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в этом розыгрыше, семь мячей было забито в плей-офф.

После впечатляющих побед над "Аталантой", "Байером", "Барселоной" и "Тоттенхэмом" парижане вышли на новый уровень в плей-офф. Французы уверенно прошли "Челси" и "Ливерпуль", а в захватывающем полуфинальном противостоянии одолели "Баварию".

«ПСЖ» выбил «Баварию» и сыграет в финале Лиги чемпионов против «Арсенала»07.05.26, 00:06 • 3486 просмотров

Где смотреть, фаворит

В Украине эксклюзивным транслятором финала является медиасервис MEGOGO. Посмотреть игру вживую можно при наличии подписки "Спорт" или в составе пакетов "MEGOPACK". Прямая трансляция будет доступна на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в специальном футбольном подразделе. Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени. 

Наиболее вероятным точным счетом основного времени матча аналитики указывают ничью 1:1 с коэффициентом 5,90. При этом с учетом возможных экстратаймов и серии пенальти букмекеры считают фаворитом на завоевание трофея французский клуб с котировкой 1,68 против 2,22 на лондонцев.

Коэффициенты на результат игрового времени также идут с небольшим уклоном в пользу парижан - 2,33 против 3,15, а на ничью - 3,29.

Главный тренер "Арсенала" Артета признан лучшим тренером сезона в АПЛ27.05.26, 22:24 • 3264 просмотра

Павел Башинский

Спортпубликации
Музыкант
Социальная сеть
УЕФА
Венгрия
Будапешт
Украина
Польша