Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"

В субботу, 30 мая, в Будапеште французский "ПСЖ" Ильи Забарного и лондонский "Арсенал" разыграют самый престижный клубный трофей - кубок Лиги чемпионов. Французы постараются одержать вторую победу подряд в турнире, а лондонцы - первый трофей в истории клуба. УНН рассказывает, что известно перед финалом, где смотреть и кто фаворит букмекеров.

Финал самого престижного клубного турнира в мировом футболе сезона 2025/26 примет "Пушкаш Арена" в столице Венгрии, Будапеште. Ранее, в сезоне 2022/2023, арена принимала финал Лиги Европы, где победу одержала "Севилья" над "Ромой", а теперь там впервые состоится главный матч клубного календаря европейского футбола.

"Пушкаш Арена"

В финале сыграют действующий победитель турнира "Пари Сен-Жермен", за который выступает украинец Илья Забарный, и лондонский "Арсенал". Парижане могут стать вторым клубом в эпоху Лиги чемпионов, который защитит трофей, а "канониры", выходившие в финал в 2006 году, попробуют стать 25-м победителем в истории турнира.

Перед финалом болельщиков порадует американская группа The Killers, которые выступят хедлайнерами шоу на финале.

Группа The Killers

Также всемирно известный венгерский пианист Адам Дьердь исполнит гимн Лиги чемпионов, а также другие композиции на финальном матче в Будапеште. Музыкант снова выступит в роли, которую уже исполнял перед решающим поединком 2023 года в Стамбуле.

Уроженец Будапешта и постоянный гость нью-йоркского Карнеги-холла уже давно демонстрирует свое виртуозное мастерство на крупнейших футбольных событиях - в частности, он выступал на церемонии открытия ЕВРО-2012, которое проходило в Польше и Украине.

Адам Дьердь исполняет гимн Лиги чемпионов в 2023 году на стадионе в Стамбуле

Фестиваль Лиги чемпионов

В четверг, 28 мая, в Будапеште стартовал Фестиваль Лиги чемпионов. Легендарный бразильский защитник Кафу, победитель Лиги чемпионов 2007 года в составе "Милана", одноклубник Андрея Шевченко по итальянскому клубу, привез трофей на Площадь Героев, дав старт футбольному празднику. К вечеру четверга фестиваль посетили более 25 тысяч человек.

В день открытия Фестиваля чемпионов были объявлены составы четырех команд, которые примут участие в традиционном турнире Ultimate Champions Legends.

Кафу с трофеем Лиги чемпионов

На Фестивале чемпионов болельщиков ждет множество разнообразных развлечений. В частности, в пятницу вечером на главной сцене перед Музеем изобразительных искусств выступит английский диджей и лидер хит-парадов SIGALA. Выступление начнется в 21:00.

Что стоит знать перед финалом

Пока только девяти командам удалось пройти весь сезон в Лиге чемпионов без единого поражения, и "Арсенал" всего в одном матче от того, чтобы стать следующим. На пути лондонцев - "Пари Сен-Жермен", действующий победитель и первый после "Реала" обладатель трофея, который будет защищать титул в финале. Мадридцы дважды делали это в сезонах 2016/17 и 2017/18.

Финал на "Пушкаш Арене" напоминает полуфинал прошлого сезона, где команды уже встречались. В противостоянии команда Луиса Энрике выиграла оба матча и победила 3:1 по сумме двух игр, а затем разгромила "Интер" со счетом 5:0 в финале и впервые в истории завоевала Кубок чемпионов.

Всего команды встречались пять раз, и до полуфинала прошлой Лиги чемпионов парижане ни разу не побеждали. На общем этапе прошлого розыгрыша выиграл "Арсенал", а в сезоне 2016/17 соперники дважды сыграли вничью.

К финалу в Будапеште команды двигались по-разному. "Арсенал" Микеля Артеты демонстрировал надежную игру в обороне - "канониры" сохранили ворота в неприкосновенности в девяти матчах и лишь четыре раза пропустили на общем этапе. Яркие победы над "Атлетико", "Баварией" и "Интером" чередовались с более напряженными встречами в плей-офф против "Байера", "Спортинга" и того же "Атлетико".

Козырем "ПСЖ" стала результативная игра в атаке. Парижане забили 44 гола в этом розыгрыше и могут побить рекорд "Барселоны", которая забила 45 мячей в Лиге чемпионов 1999/2000. Одним из лучших во французском клубе был Хвича Кварацхелия. Футболист сборной Грузии забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в этом розыгрыше, семь мячей было забито в плей-офф.

После впечатляющих побед над "Аталантой", "Байером", "Барселоной" и "Тоттенхэмом" парижане вышли на новый уровень в плей-офф. Французы уверенно прошли "Челси" и "Ливерпуль", а в захватывающем полуфинальном противостоянии одолели "Баварию".

Где смотреть, фаворит

В Украине эксклюзивным транслятором финала является медиасервис MEGOGO. Посмотреть игру вживую можно при наличии подписки "Спорт" или в составе пакетов "MEGOPACK". Прямая трансляция будет доступна на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в специальном футбольном подразделе. Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Наиболее вероятным точным счетом основного времени матча аналитики указывают ничью 1:1 с коэффициентом 5,90. При этом с учетом возможных экстратаймов и серии пенальти букмекеры считают фаворитом на завоевание трофея французский клуб с котировкой 1,68 против 2,22 на лондонцев.

Коэффициенты на результат игрового времени также идут с небольшим уклоном в пользу парижан - 2,33 против 3,15, а на ничью - 3,29.

Главный тренер "Арсенала" Артета признан лучшим тренером сезона в АПЛ