Польза и вред арахиса: что нужно знать перед тем, как добавить его в рацион

Арахис часто называют орехом, хотя с точки зрения ученых-ботаников он относится к бобовым культурам. В питании это доступный продукт с высокой энергетической ценностью, растительным белком, жирами, клетчаткой и микроэлементами. Его добавляют в каши, салаты, десерты, соусы, используют для производства арахисовой пасты и употребляют в качестве перекуса. В то же время арахис — не универсально полезный продукт. Он калориен, в готовых снеках может содержать много соли или сахара, а для людей с аллергией является одним из самых опасных пищевых аллергенов. Поэтому польза зависит от количества, качества продукта и состояния здоровья человека.

Чем полезен арахис для человека

Арахис содержит растительный белок, жиры, углеводы, пищевые волокна, витамины группы B, витамин E, магний, фосфор, калий, цинк, железо и другие микроэлементы. Белок нужен для поддержки мышц и восстановления тканей, клетчатка способствует нормальной работе пищеварения, а жиры помогают дольше сохранять чувство сытости.

Основную часть жиров в арахисе составляют ненасыщенные жирные кислоты. Они считаются более предпочтительными для рациона, чем избыток насыщенных жиров из колбас, фастфуда, сливочного масла или жирного мяса. В умеренном количестве арахис может быть частью питания, направленного на поддержку сердечно-сосудистой системы, но не заменяет полноценный рацион.

Еще одно преимущество арахиса — сытность. Небольшая порция может уменьшить желание постоянно перекусывать сладостями или выпечкой. Это полезно для людей, которые пытаются контролировать аппетит. Лучший вариант — несоленый или слабосоленый арахис без глазури, сахара, ароматизаторов и лишнего масла.

Польза арахиса для женщин

Для женщин арахис может быть источником питательных веществ, важных для кожи, волос, нервной системы и нормального обмена веществ. Витамины группы B участвуют в работе нервной системы, магний нужен для мышц и нормального энергетического обмена, а витамин E выполняет антиоксидантную функцию.

Арахис может стать удобным перекусом для женщин, которые много работают, нерегулярно питаются или не всегда имеют возможность приготовить полноценные обед или ужин.

Женщинам, контролирующим вес, стоит учитывать калорийность продукта. Арахис не нужно полностью исключать из рациона, но лучше заранее определить порцию. Оптимальным вариантом для большинства людей может быть около 20 – 30 граммов в день, если нет аллергии или других противопоказаний.

Во время беременности, грудного вскармливания, при наличии хронических заболеваний или пищевых аллергий рацион лучше согласовывать с врачом.

Польза арахиса для мужчин

Для мужчин арахис прежде всего интересен как источник растительного белка, магния, цинка и энергии. Он полезен в рационе людей, имеющих физические нагрузки, занимающихся спортом или нуждающихся в более калорийном питании. Белок и жиры делают арахис питательным перекусом, который удобно взять с собой.

Цинк и магний важны для нормального обмена веществ, работы мышц и общего самочувствия. Однако арахис — не специальный продукт "для мужской силы" и не имеет доказанного действия на гормоны. Поэтому сведения о влиянии арахиса на мужскую потенцию скорее носят рекламный характер, чем подтвержденный наукой.

Кроме того, стоит помнить, что мужчинам с повышенным артериальным давлением или склонностью к отекам лучше выбирать несоленый арахис. Соленые снеки могут существенно увеличивать потребление натрия, особенно если в рационе уже есть соусы, чипсы или полуфабрикаты.

Какова калорийность арахиса

Арахис относится к высококалорийным продуктам. В 100 граммах сырого арахиса в среднем содержится около 560 - 570 ккал. В жареном арахисе калорийность может быть схожей или чуть выше, в зависимости от способа обработки, добавления масла, соли, сахара или глазури.

Ориентировочно небольшая порция — 28 - 30 граммов арахиса — содержит около 160 - 180 ккал. Это немного, если порция действительно невелика. Но 100 граммов — это уже калорийность полноценного приема пищи для многих людей. Именно поэтому арахис лучше не есть прямо из большой упаковки. Практичнее отсыпать небольшое количество в тарелку или контейнер.

Калорийность арахисовой пасты также высока. Кроме самого арахиса, в составе могут быть сахар, соль, пальмовое или другое растительное масло. Поэтому перед покупкой стоит смотреть этикетку. Самый простой состав — арахис и, при необходимости, небольшое количество соли. Если в пасте много сахара и добавленных жиров, это уже не столько полезный продукт, сколько обычный десерт, распиаренный производителем.

Можно ли есть арахис на диете

Арахис можно есть на диете, если у человека нет аллергии и он учитывает общую калорийность рациона. Он не мешает похудению сам по себе. Мешает избыток калорий, который легко получить, если есть арахис большими порциями или выбирать сладкие и соленые варианты.

Во время похудения арахис может быть полезен как замена менее питательным перекусам. Например, небольшая порция арахиса с фруктом или йогуртом может дать больше сытости, чем печенье или сладкий батончик. Также его можно добавлять в салаты, каши или блюда с овощами, чтобы сделать прием пищи более питательным.

В то же время арахис не стоит использовать как основной продукт диеты. Рацион должен содержать овощи, фрукты, крупы, бобовые, молочные продукты или их альтернативы, яйца, мясо, рыбу или другие источники белка. Если человек худеет, но постоянно чувствует голод, усталость или срывы, проблема может быть не в арахисе, а в слишком жестком плане питания.

Кому нельзя есть арахис

Прежде всего арахис нельзя людям с подтвержденной аллергией на него. Реакция может проявляться сыпью, зудом, отеком губ или горла, болью в животе, тошнотой, рвотой, насморком, кашлем, затрудненным дыханием или резким ухудшением самочувствия. В тяжелых случаях возможна анафилаксия — опасное для жизни состояние, требующее неотложной медицинской помощи.

Осторожность нужна людям, которые уже имеют другие пищевые аллергии, бронхиальную астму, атопический дерматит или случаи тяжелых аллергических реакций в прошлом.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени или желчного пузыря стоит обсудить употребление арахиса с врачом, особенно во время обострений. Ведь из-за высокого содержания жиров продукт может быть "тяжелым" для пищеварения. Осторожность нужна и при лечебных диетах, где врач ограничивает калорийные или жирные продукты.

Отдельный риск — условия хранения. Арахис не должен пахнуть плесенью, горчить во рту и иметь следы влаги. Испорченный продукт лучше не есть. Покупать арахис стоит в проверенных местах, а хранить — в сухом прохладном месте в закрытой упаковке.

