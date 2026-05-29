Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский

Киев • УНН

 • 2812 просмотра

Швеция присоединилась к проекту Freya для защиты неба Европы. Украина разрабатывает собственную баллистику и независимую систему перехвата ракет.

Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что за лето у Украины, помимо Швеции, появится еще ряд европейских стран-партнеров в программе Freya — панъевропейском антибаллистическом щите. Об этом он заявил журналистам во время визита в Швецию, пишет УНН.

Зеленский заявил, что активно продвигает перед иностранными партнерами идеи создания украинской баллистики, а также разработки украинского антибаллистического щита для защиты неба над Европой. 

Я толкаю эту идею, которая очень сложна из-за того, что никто не хочет иметь сильных конкурентов. Я толкаю постоянно идею украинской баллистики и украинской антибаллистики

— отметил Президент.

По его словам, не только россия против того, чтобы у Украины были свои баллистические ракеты. Не хотят этого и иностранные производители, которые видят в Украине конкурента.

Украинскую баллистику не хочет не только россия. россия по понятным причинам, но не только россия. Также по понятным причинам, причины в бизнесе, в конкуренции, но я считаю, что я дотолкаю эту идею так же, как и толкаем идею антибаллистики, европейской антибаллистической системы

— отметил Зеленский.

Очевидно, речь идет о баллистических ракетах, разработкой которых занимается украинская компания Fire Point.  Главный конструктор и совладелец компании Денис Штилерман в одном из интервью заявил, что баллистическая ракета FP-9 завершает стендовые испытания и переходит к этапу летных тестов. По словам конструктора, одна ракета будет нести около 800 кг боевой нагрузки.

Штилерман прогнозирует, что уже осенью Украина сможет бить по москве собственными баллистическими ракетами.

Кроме того, компания Fire Point является главной в разработке и запуске проекта Freya — это украинская концепция панъевропейского антибаллистического щита нового поколения, основанная на открытой архитектуре и собственных технологиях перехвата.

По словам президента Владимира Зеленского, во время его визита в Швецию удалось договориться о присоединении этой страны к созданию системы защиты европейского неба Freya.

Мы сегодня со Швецией договорились, что мы будем точно это делать. Это первый из крупных партнеров, которые нам нужны для антибаллистики. Еще нужно пару партнеров. Я считаю, что за лето в разных форматах встреч мы дотолкаем и дожмем эту идею и начнем работать над тем, чтобы побороть этот вызов баллистический, который очень сложен. Я, как президент, этого очень хочу

— отметил глава государства.

Как объясняют в компании Fire Point, ключевая особенность системы Freya заключается в ее независимости от внешнего контроля, в отличие, например, от американских зенитных ракетных комплексов Patriot, использование которых в любой момент может быть заблокировано в ручном режиме из США.

Freya — это про перехват баллистики. Мы предложили панъевропейский антибаллистический щит на базе нашего перехватчика и на базе открытой архитектуры и программного решения, которое будет доказывать энд-юзеру, что никогда это решение не может быть выключено ни заводом-изготовителем, ни компанией, которая им это продала, ни страной, которая им это продала

— пояснил Денис Штилерман.

Напомним

Ранее Штилерман заявил, что украинский аналог Patriot может начать перехват  баллистики рф до конца года. Проект Freya уже поддержали Германия, Франция и Норвегия.

Евгений Царенко

Война в УкраинеПолитика
Fire Point
Денис Штилерман
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Франция
Швеция
Норвегия
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина