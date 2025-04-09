Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ, что открывает новые возможности для бизнеса. Соглашение включает современные правила происхождения товаров и уменьшение барьеров для доступа товаров на рынки.
Александр Нечитайло стал послом в Китае, Андрей Мельник – представителем в ООН. Также произошли изменения в посольствах Казахстана, Туркменистана и других.
В 2025 году Норвегия предоставит 332 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов и 83 млн евро на European Peace Facility. Средства пойдут на закупку артиллерийских боеприпасов.
Министры финансов ЕС обсудят создание совместного фонда EDM, который будет покупать оборонное оборудование. В фонд смогут входить страны, как Великобритания, Украина и Норвегия.
Таможенная программа Трампа может запутать глобальные цепи поставок, что усложнит производство оружия и международные усилия по противодействию Китаю. Это нанесет удар по отрасли вооружений и отношениям с союзниками.
Норвегия не планирует выходить из Оттавской конвенции и критикует Финляндию за намерение сделать это. У Норвегии современная система обороны, поэтому она не беспокоится об изменениях.
Европейские цены на газ стабильны, около 42 евро за мегаватт-час, трейдеры оценивают изменения в поставках и влияние прохладной весны. Европа пополняет хранилища после зимы, нуждаясь в большем количестве топлива.
Норвежский лыжник Ховард Солос Таугболь завершит карьеру на Кубке мира. Он присоединится к команде Team Ragde Charge, где будет соревноваться вместе со Стиной Нильссон.
SpaceX осуществила исторический запуск Crew Dragon, который впервые совершит полет над полюсами Земли. Миссия Fram2 с научной целью продлится несколько дней на высоте 450 км, среди экипажа нет граждан США.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
Ракета Spectrum, разработанная Isar Aerospace, взорвалась вскоре после старта с космодрома Аньейа. Несмотря на неудачу, компания назвала испытание полезным для будущих миссий.
В МИД заявили о высоком уровне присоединения Украины к внешнеполитическим решениям ЕС, что является важным критерием для переговоров. Ожидается открытие нового переговорного кластера.
Харьков под атакой вражеских "шахедов", о чем сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
В центре Тронхейма произошла поножовщина в жилом доме. Четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Полиция арестовала 40-летнего подозреваемого.
Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Андрей Сибига во время визита в Харьков с коллегами из Норвегии заявил, что россия стремится к продолжению войны. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.
Страны ЕС увеличили закупки газа из рф на 18% в 2024 году, несмотря на санкции. Еврокомиссия планирует представить план отказа от российских энергоносителей.
Норвегия выделяет дополнительные $95 млн на импорт газа в Украину через Европейский банк реконструкции и развития. Средства пойдут на закупку газа из западных источников для нужд населения и предприятий.
Норвегия призывает к четким договоренностям с россией, учитывая опыт предыдущих переговоров. Важно обращать внимание на детали и быть реалистичными.
По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Норвегия является одним из лидеров поддержки Украины. Помощь включает поддержку правительства, муниципалитетов и общества.
Около 30% украинцев, нашедших убежище в Норвегии, уже трудоустроены. Программа адаптации помогает им изучать язык и культуру для успешной интеграции.
Украина совместно с Норвегией работает над усилением переговорных позиций для будущих гарантий безопасности. Главная тема разговоров – наработка четкой позиции для достижения надежного мира.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил о прибытии в Украину вместе с министром труда Тонье Бренной для выражения поддержки.
В феврале продажи Tesla в Европе упали на 40%, в то время как рынок электромобилей вырос на 26%. Доля рынка Tesla снизилась до 1,8% из-за старения модельного ряда и политических скандалов.
Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.
Кир Стармер анонсировал встречи для планирования военных аспектов миротворческого контингента в Украине. Обсудят сухопутные, морские, воздушные вопросы и восстановление.
Чат-бот выдал фейковую историю, где мужчина якобы убил двух сыновей и получил 21 год тюрьмы. Норвежец обратился в суд на OpenAI из-за ложной информации.
Владимир Зеленский обсудил с Кронпринцем Гоконом и Кронпринцессой Метте-Марит усиление культурных связей и поддержку Grain from Ukraine. Украина ценит оборонную и гуманитарную поддержку Норвегии.
Президент Зеленский заявил, что США не поддерживают вступление Украины в НАТО. Он считает это большим подарком для россии, поскольку снимается тема переговоров.