Норвежец будет судиться с OpenAI: ChatGPT выдумал, что мужчину обвиняют в убийстве собственных детей

Чат-бот выдал фейковую историю, где мужчина якобы убил двух сыновей и получил 21 год тюрьмы. Норвежец обратился в суд на OpenAI из-за ложной информации.