Photograph: Abir Sultan/EPA

В субботу исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху предложил своему главному сопернику Гади Айзенкоту модель ротационного премьерства. Согласно предложению, Айзенкот должен был занять должность первым; ожидается, что он объявит о формировании нового правительства уже в ближайшие дни, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

В публикации в социальных сетях, где он предложил создать правительство национального единства, Нетаньяху отметил: "Моя ответственность как лидера требует от меня отложить все в сторону… и согласиться на то, чтобы Гади Айзенкот стал премьер-министром первым, тогда как в начале его срока я буду занимать должность сменного премьер-министра".

Это предложение поступило на следующий день после того, как Айзенкот пообещал объявить о формировании нового правительства Израиля до официального крайнего срока — 6 декабря, не прибегая к возможности продления этого периода на 14 дней.

Ожидается, что он сформирует коалицию с партиями, выступающими против Нетаньяху, хотя его центристская партия "Яшар" также вела переговоры с правой партией Нетаньяху "Ликуд".

Однако в пятницу Айзенкот обвинил "Ликуд" в затягивании коалиционных переговоров с целью спровоцировать проведение новых выборов.

"Партия "Ликуд"… не проявила желания идти на компромисс и в течение двух недель отказывалась выдвинуть хотя бы одно конкретное предложение", — заявил Айзенкот.

В его широком политическом лагере возникли разногласия относительно того, стоит ли заключать союзы с ультраортодоксальными партиями или списками, представляющими преимущественно арабское население, либо вместо этого сформировать правительство национального единства вместе с "Ликудом".

Оппоненты Нетаньяху скептически отнеслись к его предложению о ротационном премьерстве.

Формирование нового правительства Израиля зашло в тупик — Нетаньяху обвиняют в затягивании переговоров

Юсеф Джабарин, лидер "Объединенного списка" (преимущественно арабского политического объединения), который, как ожидается, поддержит правительство во главе с Айзенкотом, не входя в его состав, написал: "Демократическое большинство решило: это правительство, запятнанное кровью и небрежностью, должно уйти. Пришло время исполнить общую волю всего общества — как евреев, так и арабов — и отстранить Нетаньяху уже на этой неделе".

Бывший премьер-министр Яир Лапид, сопредседатель центристской партии "Беяхад" ("Вместе"), написал: "Предложение Нетаньяху — это очередная очевидная манипуляция со стороны человека, который постоянно прибегает к обману, обманул каждого своего партнера и нарушил каждую заключенную договоренность". Партия "Яшар" под руководством Айзенкота в настоящее время заключила коалиционные соглашения с левоцентристской партией "Демократы" и правой партией "Исраэль Бейтейну".

Вместе они имеют 36 депутатов — это значительно меньше 61 мандата, необходимого для получения большинства в израильском парламенте, насчитывающем 120 мест.

Израильские СМИ сообщают, что в субботу Мансур Аббас, лидер арабо-израильской партии "Раам", вероятно, признает ХАМАС "террористической группировкой". Этот шаг может открыть путь для присоединения его партии к потенциальной коалиции во главе с Айзенкотом.

Однако некоторые союзники Айзенкота выступили против того, чтобы полагаться на поддержку списков, опирающихся преимущественно на арабское население и добившихся беспрецедентных успехов на выборах.

Тем временем Великобритания, Франция и еще шесть стран обнародовали в субботу совместное заявление, в котором призвали провести отложенные палестинские парламентские выборы в течение первых трех месяцев 2027 года.

Голосование является "необходимым" для "демократического обновления" на палестинских территориях и "неотделимо от сохранения решения о двух государствах, приверженность которому мы твердо подтверждаем", — говорится в заявлении.

Среди других стран, присоединившихся к этому заявлению, — Канада, Австралия, Бельгия, Люксембург, Норвегия и Польша.

В прошлом месяце президент Палестины Махмуд Аббас перенес парламентские выборы на сентябрь следующего года.

Первые с 2006 года парламентские выборы, проведения которых настаивало международное сообщество, были запланированы на 28 ноября, а президентские выборы ожидались в начале 2027 года.

"Через двадцать лет после последних общенациональных выборов в Палестине" палестинцам по-прежнему отказывают в "праве демократически выражать свою волю посредством избирательных урн", — отметили восемь стран.

"Проведение свободных и прозрачных выборов необходимо для сохранения демократических принципов, которые должны оставаться основой палестинских институтов".

Министры также предупредили, что дальнейшая поддержка Палестинской национальной администрации должна сопровождаться обязательствами по проведению реформ и демократическому обновлению. В октябре в офисе Аббаса объяснили задержку "препятствиями, вызванными израильскими мерами… а также необходимостью создания надлежащих политических и безопасностных условий, а также условий на местах".

Израиль, где в конце прошлого месяца состоялись собственные выборы, отверг какую-либо ответственность за эту задержку.