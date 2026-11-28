Американские археологи обнаружили в штате Техас древнее место массовой охоты на бизонов, которым люди пользовались на протяжении примерно 3000 лет. Находка ставит под сомнение прежние представления ученых о распространении охотничьих технологий среди коренных народов Северной Америки, сообщает Университет Райса, пишет УНН.

Подробности

Археологический памятник, получивший название "Ночной ястреб", обнаружили на территории государственного парка "Каньоны Капрок". Это лишь второе подобное место, найденное на территории Техаса.

Ранее исследователи считали, что практика массовой охоты на бизонов с использованием природных обрывов была распространена преимущественно в северной части Великих равнин.

Что находка рассказала о древних охотниках

По словам исследователя Университета Райса Августа Косты, такая охота требовала высокого уровня организации, координации и распределения обязанностей между большим количеством людей.

В Египте археологи обнаружили остатки сооружения, которое может быть частью древней царской гробницы

Ученые предполагают, что подобные мероприятия имели не только хозяйственное, но и социальное значение. Они могли способствовать обмену ресурсами, культурными традициями, а также проведению совместных церемоний и празднований.

Радиоуглеродный анализ найденных костей бизонов показал, что на этом месте произошло по меньшей мере 7 отдельных массовых охот на протяжении примерно 3000 лет.

Археологи уже определили другие потенциальные места древней охоты в этом регионе, которые планируют исследовать в дальнейшем.

Результаты научной работы опубликовали в специализированном журнале American Antiquity.

Под собором Святой Софии в Стамбуле обнаружили древние туннели и загадочное погребальное сооружение