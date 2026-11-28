Кушнер разозлил Киев и Европу комплиментами в адрес путина — зятя Трампа призывают отстранить от мирных переговоров
Киев • УНН
Джаред Кушнер назвал путина «гроссмейстером политики» и похвалил его сдержанность. Украинские и европейские политики обвинили его в пророссийской позиции.
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер вызвал волну возмущения среди украинских и европейских политиков после того, как назвал владимира путина "гроссмейстером политики", а войну россии против Украины представил как опосредованное противостояние москвы и Европы. Некоторые законодатели уже призывают отстранить зятя Дональда Трампа от мирных переговоров, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
В интервью для подкаста MD Meets Кушнер также похвалил путина за якобы проявленную "сдержанность" из-за неприменения ядерного оружия и назвал российского переговорщика кирилла дмитриева "невероятным другом"
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко заявил, что такая позиция представляет опасность не только для Украины, но и для национальных интересов США.
Я давно утверждаю, что Виткоффа и Кушнера нужно заменить. Они смотрят на Украину даже не как бизнесмены, стремящиеся к соглашениям с россией, а глазами самого путина
Народный депутат Галина Янченко, в свою очередь, назвала заявления Кушнера искажением реальности, которое отрицает субъектность Украины, и отметила, что в интервью он фактически выступил как защитник россии.
В Европе обвинили Кушнера в повторении кремлевской пропаганды
Немецкий депутат Родерих Кизеветтер заявил, что Вашингтон не действует как честный посредник, а оказывает одностороннее давление на Украину.
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Еще резче высказалась председатель комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она назвала утверждения Кушнера об опосредованной войне "чистой кремлевской пропагандой".
По ее словам, после таких заявлений Кушнера вряд ли можно всерьез воспринимать как нейтрального посредника, а Белый дом, похоже, больше "сидел на коленях у путина", чем работал над достижением справедливого мира.
Белый дом не ответил на запросы Politico относительно критики Кушнера и администрации Трампа.
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