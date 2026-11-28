Спецпосланник президента США Джаред Кушнер вызвал волну возмущения среди украинских и европейских политиков после того, как назвал владимира путина "гроссмейстером политики", а войну россии против Украины представил как опосредованное противостояние москвы и Европы. Некоторые законодатели уже призывают отстранить зятя Дональда Трампа от мирных переговоров, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В интервью для подкаста MD Meets Кушнер также похвалил путина за якобы проявленную "сдержанность" из-за неприменения ядерного оружия и назвал российского переговорщика кирилла дмитриева "невероятным другом"

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко заявил, что такая позиция представляет опасность не только для Украины, но и для национальных интересов США.

Я давно утверждаю, что Виткоффа и Кушнера нужно заменить. Они смотрят на Украину даже не как бизнесмены, стремящиеся к соглашениям с россией, а глазами самого путина – подчеркнул Мережко.

Народный депутат Галина Янченко, в свою очередь, назвала заявления Кушнера искажением реальности, которое отрицает субъектность Украины, и отметила, что в интервью он фактически выступил как защитник россии.

В Европе обвинили Кушнера в повторении кремлевской пропаганды

Немецкий депутат Родерих Кизеветтер заявил, что Вашингтон не действует как честный посредник, а оказывает одностороннее давление на Украину.

Кушнер рассыпался в комплиментах Путину, назвав его гроссмейстером политики и исторической личностью

Еще резче высказалась председатель комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она назвала утверждения Кушнера об опосредованной войне "чистой кремлевской пропагандой".

По ее словам, после таких заявлений Кушнера вряд ли можно всерьез воспринимать как нейтрального посредника, а Белый дом, похоже, больше "сидел на коленях у путина", чем работал над достижением справедливого мира.

Белый дом не ответил на запросы Politico относительно критики Кушнера и администрации Трампа.

Кушнер обвинил Украину в срыве переговоров, сославшись на историю, которую опровергали даже американская разведка и Трамп