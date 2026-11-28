Драгобрат засыпало снегом — в сети показали, как сейчас выглядит известный украинский курорт
Киев • УНН
Высокогорный курорт в Закарпатье уже покрылся снегом в конце ноября. Об открытии подъёмников пока не сообщали.
Горнолыжный курорт Драгобрат в Закарпатье покрылся снегом ещё до начала календарной зимы. Свежие фото и видео заснеженного курорта публикуют пользователи социальной сети Instagram, пишет УНН.
Детали
В конце ноября высокогорный курорт уже приобрёл зимний вид. Пользователи делятся кадрами заснеженного Драгобрата, который является одним из самых популярных мест зимнего отдыха в Украинских Карпатах.
Драгобрат расположен на высоте около 1300–1700 метров над уровнем моря. Благодаря высокогорному расположению снежный покров здесь обычно формируется раньше, чем на многих других украинских горнолыжных курортах.
В то же время об официальном начале горнолыжного сезона и открытии подъёмников в упомянутой публикации не сообщается.
Морозы до 18° и мокрый снег: какой будет погода в конце ноября27.11.26, 18:18 • 15003 просмотра