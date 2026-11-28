Горнолыжный курорт Драгобрат в Закарпатье покрылся снегом ещё до начала календарной зимы. Свежие фото и видео заснеженного курорта публикуют пользователи социальной сети Instagram, пишет УНН.

Детали

В конце ноября высокогорный курорт уже приобрёл зимний вид. Пользователи делятся кадрами заснеженного Драгобрата, который является одним из самых популярных мест зимнего отдыха в Украинских Карпатах.

Драгобрат расположен на высоте около 1300–1700 метров над уровнем моря. Благодаря высокогорному расположению снежный покров здесь обычно формируется раньше, чем на многих других украинских горнолыжных курортах.

В то же время об официальном начале горнолыжного сезона и открытии подъёмников в упомянутой публикации не сообщается.

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