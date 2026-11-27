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Конец ноября будет морозным, а уже завтра ожидаются дожди, а местами — налипание мокрого снега, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра на юго-западе страны снег, мокрый снег, ночью местами значительные осадки, кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, на крайнем юге страны дождь; на остальной территории, 29–30 ноября в Украине без осадков - сообщили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, температура ночью 3–10° мороза, в Карпатах 11–18° мороза, днем 0–6° мороза; завтра в Закарпатье и на крайнем юге страны в течение суток 0–5° тепла.

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