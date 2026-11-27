Правительство направило 495,8 млн гривен на закупку мобильных укрытий для пунктов пропуска. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Россия систематически атакует приграничную инфраструктуру, через которую ежедневно движутся люди и транспорт. Важно, чтобы во время атаки могли укрыться и те, кто пересекает границу, и сотрудники - подчеркнул Корецкий.

По его словам, закупки проводят областные службы восстановления в Одесской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.

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