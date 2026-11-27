Предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине дополнительного займа в объеме 45 млрд евро на 2027 год поддержали 24 государства — члена ЕС, а дальнейшее обсуждение механизма финансирования состоится в декабре. Об этом заявили президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Кошта подтвердил, что подавляющее большинство стран Европейского союза поддержало инициативу о дополнительном финансировании Украины.

В то же время Болгария согласилась присоединиться только к невоенной части займа, сосредоточившись на поддержке украинских регионов, где проживает болгарское национальное меньшинство.

Украина должна вести переговоры с позиции силы

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что предсказуемая финансовая и военная поддержка Украины является одним из ключевых элементов европейской стратегии.

Наша стратегия понятна. Мы предоставляем Украине все средства, чтобы она вела переговоры с позиции силы, и начинается это с предсказуемой финансовой и военной поддержки — заявила президент Еврокомиссии.

По ее словам, предложенный механизм позволит обеспечить Украину дополнительными 45 млрд евро в 2027 году. Теперь Совет ЕС должен завершить работу над соответствующим решением.

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Европейская комиссия представила новый механизм финансирования Украины 18 ноября. Он предусматривает, что Киев будет возвращать основную сумму займа только после того, как Россия выплатит репарации.

Словакия отказалась присоединяться к новому кредиту, однако пообещала не блокировать его предоставление.

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