24 страны ЕС поддержали новый заём Украине на 45 млрд евро — когда ожидать окончательного решения
Киев • УНН
Еврокомиссия предлагает предоставить Украине 45 млрд евро в 2027 году. Окончательное решение относительно механизма финансирования обсудят в декабре.
Предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине дополнительного займа в объеме 45 млрд евро на 2027 год поддержали 24 государства — члена ЕС, а дальнейшее обсуждение механизма финансирования состоится в декабре. Об этом заявили президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, пишет УНН.
Детали
Кошта подтвердил, что подавляющее большинство стран Европейского союза поддержало инициативу о дополнительном финансировании Украины.
В то же время Болгария согласилась присоединиться только к невоенной части займа, сосредоточившись на поддержке украинских регионов, где проживает болгарское национальное меньшинство.
Украина должна вести переговоры с позиции силы
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что предсказуемая финансовая и военная поддержка Украины является одним из ключевых элементов европейской стратегии.
Наша стратегия понятна. Мы предоставляем Украине все средства, чтобы она вела переговоры с позиции силы, и начинается это с предсказуемой финансовой и военной поддержки
По ее словам, предложенный механизм позволит обеспечить Украину дополнительными 45 млрд евро в 2027 году. Теперь Совет ЕС должен завершить работу над соответствующим решением.
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