Страны Европейского союза, выступающие за сохранение финансирования регионального развития и сельского хозяйства, изменили позицию в отношении поддержки Украины и присоединились к обсуждению новой кредитной помощи Киеву. Речь идет о так называемой группе "Друзей сплоченности" (Friends of Cohesion), в которую входят государства, заинтересованные в сохранении финансирования менее развитых регионов ЕС, пишет УНН.

Детали

Вопрос финансовой поддержки Украины стал одним из ключевых на саммите Европейского совета в Брюсселе 26–27 ноября. Европейские лидеры обсуждают возможность предоставления Украине нового кредита в размере 45 млрд евро для покрытия части прогнозируемого бюджетного дефицита в 2027 году.

Согласно предложению Европейской комиссии, 20 млрд евро могут направить на гражданские нужды украинского государства, а еще 25 млрд евро — на военную поддержку.

В то же время дискуссия вокруг кредита связана с переговорами по поводу следующего долгосрочного бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Часть стран настаивает на сокращении бюджетных расходов, тогда как Франция, Италия и другие государства защищают финансирование аграрной политики и регионального развития.

Ранее Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выражали нежелание участвовать в финансировании нового кредита для Украины. В свою очередь, Германия и ряд других государств настаивают на общей ответственности всех членов ЕС за поддержку Киева.

Переговоры по кредиту и будущему бюджету Евросоюза продолжаются. Окончательное решение потребует согласования между всеми 27 государствами — членами ЕС.

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